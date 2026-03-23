伊東純也が勝利必須の最終節で勝ち越しゴール!! PO1逆転進出狙う大一番で今季4点目
[3.22 ベルギー・リーグ第30節 ラ・ルビエール - ゲンク]
ゲンクのFW伊東純也が22日、ベルギー・リーグレギュラーシーズン最終節のラ・ルビエール戦で今季リーグ4点目を奪った。
1位から6位までが年間王者と欧州カップ戦出場権を争うプレーオフ1に進むため、勝って他会場の結果を待ちたい7位・ゲンク。この日は2点を先取するも前半のうちに追いつかれる痛恨の展開となっていた。
それでも前半45+3分、DFザカリア・エル・ワアディが右サイドからペナルティエリア手前中央のMFダーン・ヘイマンスに差し込むと、ヘイマンスはペナルティエリア左でフリーの伊東にラストパス。伊東は右足で冷静にゴールに流し込んで勝ち越し点を奪った。
伊東にとっては12月26日の第20節以来となる待望のゴール。ゲンクは3-2でリードしてハーフタイムに突入した。
ゲンクのFW伊東純也が22日、ベルギー・リーグレギュラーシーズン最終節のラ・ルビエール戦で今季リーグ4点目を奪った。
1位から6位までが年間王者と欧州カップ戦出場権を争うプレーオフ1に進むため、勝って他会場の結果を待ちたい7位・ゲンク。この日は2点を先取するも前半のうちに追いつかれる痛恨の展開となっていた。
それでも前半45+3分、DFザカリア・エル・ワアディが右サイドからペナルティエリア手前中央のMFダーン・ヘイマンスに差し込むと、ヘイマンスはペナルティエリア左でフリーの伊東にラストパス。伊東は右足で冷静にゴールに流し込んで勝ち越し点を奪った。
伊東にとっては12月26日の第20節以来となる待望のゴール。ゲンクは3-2でリードしてハーフタイムに突入した。
救世主となるか— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 22, 2026
伊東純也がヘイマンスのパスを決めきった!
逆転でのPO1進出へ望みをつなぐ勝ち越し弾!
ベルギーリーグ第30節
ルヴィエール×ヘンク
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