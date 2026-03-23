インスタグラムで発表

東京マラソンで現役ラストランを終えた細田あい（エディオン）が22日、自身のインスタグラムを更新。実業団ランナー中山顕（ホンダ）と結婚したことを発表すると、ファンから祝福が殺到した。

30歳の細田はインスタグラムに、指輪が輝くお互いの手が触れ合っている写真を投稿。「いつも応援してくださっている皆様へご報告です このたび、ホンダの中山顕さんと入籍いたしました」とつづった。

細田は1月、今年度限りでの現役引退を発表。今月1日の東京マラソンでラストランに臨み、2時間23分39秒で日本人トップの10位に入っていた。「無事に引退レースを終えたこの節目に、皆様へご報告させていただきます」「これからは夫婦として、互いに高め合いながら、共に成長していけるよう、より一層精進していきます」などと報告すると、ファンから祝福が相次いだ。

「幸せな報告！！ あいちゃんおめでとう〜」

「びっくり！！ おめでとうございます」

「うぉー！これは嬉しいです おめでとうございます」

「いっぱいいっぱい幸せになってね」

「あいさんおめでとうございます！！！ 競技生活も本当に本当におつかれ様でした！」

29歳の中山は2022年のニューイヤー駅伝6区区間賞で、マラソンの自己ベストは2時間7分39秒。中山もインスタグラムで発表すると、「おお！！なんと嬉しいご報告」「おめでとうございます ますますのご活躍を！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）