◆米大リーグオープン戦 ブルージェイズ―レイズ（２２日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２２日（日本時間２３日）、レイズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、２試合ぶりに安打を放つなど４打数１安打だった。

４点リードの初回２死で打席へ。初球だ。外角低めの直球に反応し、中前に運んだ。２試合ぶりにＨランプをともした。６回の守備から交代。４打数１安打でチームのオープン戦最終戦を締めた。

メジャー挑戦１年目の岡本はオープン戦に８試合に出場。１９打数６安打、打率３割１分６厘、１本塁打、４打点の成績で終えた。

前日２１日（同２２日）は昨季、サイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのスキーンズと初対決。２打数無安打と快音は響かなかったが、「リーグも違うのでなかなかない機会。（スキーンズは）まだまだ調整登板で、真っすぐどうとかではなくて、打席に立って対戦したことに意味があると思います」と前向きに捉えていた。

ブルージェイズの開幕戦は２７日（同２８日）のアスレチックス戦。いよいよ近づくデビュー戦へ最終仕上げに入っていく。