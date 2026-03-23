「腕にしか目がいかない」人間国宝と対面した中田英寿の“隠せない鋼の筋肉”にネット注目！「ずっとブレない」「風情があります」
元日本代表の中田英寿氏が公式インスタグラムを更新。日本の「本物」を巡る旅シリーズの神奈川編を公開した。
今回、49歳のレジェンドが足を運んだのは神奈川県西部の工房だ。「神奈川県大磯町に工房を構える竹工芸家・藤塚松星さん。花籠や茶道具を中心に、竹を細く割り精緻に編み上げる伝統技術をもとに制作する」と記し、「2023年には重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定された。凛とした佇まいの中に、静かな緊張感が宿る」と紹介した。
中田氏はエプロンを着用して工具を手にし、人間国宝の前で竹細工に挑戦する画像も掲載。筋肉隆々の両腕も印象的で、フォロワーからは「ヒデさん、腕の筋肉がモリモリしてカッコいいです！」「たくましい腕もまたすごい」「なかなか人間国宝の方の話しは聴けないので、ヒデさんが羨ましい」「ヒデさんの腕にしか目がいかない」「風情があります」「中田英寿さんずっとブレない」といった声が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】腕の筋肉がすごい…中田英寿氏が伝統工芸を体験する姿を公開！
今回、49歳のレジェンドが足を運んだのは神奈川県西部の工房だ。「神奈川県大磯町に工房を構える竹工芸家・藤塚松星さん。花籠や茶道具を中心に、竹を細く割り精緻に編み上げる伝統技術をもとに制作する」と記し、「2023年には重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定された。凛とした佇まいの中に、静かな緊張感が宿る」と紹介した。
中田氏はエプロンを着用して工具を手にし、人間国宝の前で竹細工に挑戦する画像も掲載。筋肉隆々の両腕も印象的で、フォロワーからは「ヒデさん、腕の筋肉がモリモリしてカッコいいです！」「たくましい腕もまたすごい」「なかなか人間国宝の方の話しは聴けないので、ヒデさんが羨ましい」「ヒデさんの腕にしか目がいかない」「風情があります」「中田英寿さんずっとブレない」といった声が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】腕の筋肉がすごい…中田英寿氏が伝統工芸を体験する姿を公開！