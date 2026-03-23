ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は22日(日本時間23日)、レイズのオープン戦に「7番・三塁」で出場。開幕前ラストのオープン戦で4打数1安打だった。

前日21日（同22日）に行われたパイレーツ戦で昨季サイ・ヤング賞投手のスキーンズと対戦し、空振り三振、一邪飛と抑えられるなど3打数無安打でオープン戦6試合目の出場で、初めて出塁なしに終わった。

この日、初回に2本の2点本塁打で4−0と打線が爆発する中で迎えた2死無走者での第1打席。初球の外角低めの直球を捉え、2試合ぶりの安打となる中前打を放った。続くヘスス・サンチェスが、この回3本目となる2点本塁打を放ち、岡本は6−0の大量リードに貢献した。

2回2死二、三塁で迎えた第2打席は変化球にタイミングを崩されて二飛。8−0で迎えた4回1死二、三塁の第3打席でも2ストライクと追い込まれてからのチェンジアップに泳がされて投ゴロ。さらに13−0となった5回2死一、三塁の第4打席では3ボール1ストライクからの内角低めの直球を強振し、強烈な打球も遊撃手の正面で好機に3打席連続凡退となった。6回の守備から退いた。

この試合がチームのオープン戦最後で、岡本は8試合に出場して19打数6安打の打率.316、1本塁打4打点。27日（同28）に行われるアスレチックスとの開幕戦へ上々の結果を残した。