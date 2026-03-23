オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が結婚したことが２２日、分かった。お相手は１学年上の一般女性。約６年の交際を実らせ、開幕前の３月に婚姻届を提出した。ドジャース・山本由伸投手（２７）と同じ１６年ドラフトで入団し、女性ファンを中心に人気も絶大な１６０キロ右腕。最愛のパートナーとともに、完全復活を期すプロ１０年目へ向かう。

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オリックスで毎年恒例となっているイベントが「Ｂｓオリ姫デー」だ。１９年に初めて開催され、女性ファンが推しの選手に投票する人気企画。山崎は初年度から７位に食い込み、ちなみに山本は９位だった。

「ファンの人たちに楽しんでもらうのも、僕たちの仕事」。ファンフェスタで扮（ふん）したエプロン姿のキャラが「吹田の主婦」として話題になるなど、サービス精神を持ち合わせるから、トップ１０の常連。アイドルとミュージシャンをコンセプトにした２３、２４年は「２連覇」を達成した。結婚を祝福するオリ姫もいれば、ショックに思うオリ姫も多いはず。「投球を見て、魅力を感じてもらえるように。プレーでもファンの人がついてくれる投手にならないと」と大きな目標も芽生えた。

向上心や探究心が強すぎるあまり「いろんなことをやりすぎて、取り組みを変えてしまう」と言ったのは２５年の夏場まで。冷静に考えることを覚えた昨季は９月以降に８試合で１勝４ホールドを挙げ、２試合連続で無死満塁のスーパーリリーフにも成功した。大黒柱となったイケメン右腕が目指すのは、勝ちパターンへの復帰。たくましくなった姿で、家庭も勝利も守る。

◆山崎 颯一郎（やまざき・そういちろう）１９９８年６月１５日、石川・加賀市生まれ。２７歳。敦賀気比（福井）では１年春からベンチ入りし、２年春夏、３年春に甲子園出場。１６年ドラフト６位でオリックス入団。２３年のＷＢＣ日本代表に追加招集され、世界一を経験した。通算成績は１１２試合で５勝７敗１０セーブ、３７ホールド、防御率３・０２。１９０センチ、９３キロ。右投右打。年俸４５００万円。