ブンデスリーガ 25/26の第27節 ザンクトパウリとフライブルクの試合が、3月23日01:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。

ザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、ダネル・シナニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクは鈴木 唯人（MF）、イゴール・マタノビッチ（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクトパウリに所属する原 大智（FW）はベンチからのスタートとなった。

24分に試合が動く。ザンクトパウリの安藤 智哉（DF）のアシストからダネル・シナニ（FW）がゴールを決めてザンクトパウリが先制。

ここで前半が終了。1-0とザンクトパウリがリードしてハーフタイムを迎えた。

フライブルクは後半の頭から2人が交代。ヤンニクラス・ベステ（MF）、ブルーノ・オグバス（DF）に代わりシリアケ・イリエ（FW）、フィリップ・ラインハート（DF）がピッチに入る。

65分フライブルクが同点に追いつく。ビンチェンツォ・グリフォ（MF）のアシストからイゴール・マタノビッチ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

67分、ザンクトパウリが選手交代を行う。ラース・リツカ（DF）からルイス・オピー（MF）に交代した。

68分、フライブルクが選手交代を行う。ビンチェンツォ・グリフォ（MF）からデリー・シェアハント（FW）に交代した。

78分フライブルクが逆転。シリアケ・イリエ（FW）のアシストからイゴール・マタノビッチ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フライブルクが1-2で勝利した。

なお、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）はフル出場した。安藤 智哉（DF）は先発し89分までプレーした。14分にイエローカードを受けている。原 大智（FW）は出場しなかった。

また、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）はフル出場した。90+8分にイエローカードを受けている。

2026-03-23 03:40:29 更新