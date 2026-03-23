セリエA 25/26の第30節 ローマとレッチェの試合が、3月23日02:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ローマはドニエル・マレン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、ニッコロ・ピジリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはニコラ・シュトゥリッチ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、オムリ・ガンデルマン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ローマは後半の頭から選手交代。ジャンルカ・マンチーニ（DF）からダニエレ・ギラルディ（DF）に交代した。

51分、ローマが選手交代を行う。ニール・エルアイナウイ（MF）からロビニオ・バズ（FW）に交代した。

57分に試合が動く。ローマのマリオ・エルモソ（DF）のアシストからロビニオ・バズ（FW）がヘディングシュートを決めてローマが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ローマが1-0で勝利した。

なお、ローマは77分にアンヘリーノ（DF）、89分にニッコロ・ピジリ（MF）に、またレッチェは81分にサンティアゴ・ピエロッティ（MF）、90分にダニロ・べイガ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 04:00:45 更新