WEST.小瀧望（29）が舞台「うま―馬に乗ってこの世の外へ―」で主演する。

1959年、故井上ひさし氏が24歳の時に執筆。2022年にテレビ東京「開運！なんでも鑑定団」に原稿が持ち込まれ、本物と確認された。そして、執筆から約70年を経て、いよいよステージで上演される。

小瀧は、井上氏の作品への出演は初めて。「まさか初演のものになるとは思ってもおらず、本当に人生なにがあるか分からないなと感じております」と感激している。

東北の民話「馬喰八十八」をベースに構築した戦国時代の物語。小瀧は村の男の金を巻き上げ、女はすべて虜にして捨てる極悪ぶりで、閉鎖的なムラ社会と常識を破壊していく男を演じる。「（主人公の）太郎という役は、徹底的に強情で薄情で、気持ちいいくらい自分中心に生きているひどい人なのですが、その迷いのない生き方に、最後にはなぜか憧れすら感じてしまいました」と自身も魅了されている。これまで、舞台「エレファント・マン」「梨泰院クラス」などに主演し多くの役を演じてきたが「自分自身も全く知らない自分に出会えると確信しています」と新境地に期待を寄せた。

東京公演は7月8〜28日に渋谷のパルコ劇場で。