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ツーリング先で出会う「絶景」は、バイク旅最大の楽しみのひとつ！絶景の道を走っている瞬間の、自分がその光景と一体になる感覚はたまりませんね。展望スポットに愛車を停めて、美しい風景を見るひとときもまた、至福の時間です。

今回は、そんな場所に出会えるおすすめの「絶景道」を、『ツーリングマップル関東甲信越』掲載エリアから、5ルート紹介します。早速見ていきましょう！

著・内田一成

Route！掲載日：2025年7月2日

▶中部北陸 ５ selections◀

１．蓼科スカイライン・ビーナスライン／長野県

２．若狭湾周辺（三方五湖レインボーライン・エンゼルラインほか）／福井県

３．千里浜なぎさドライブウェイ／石川県

４．県道20号／長野県

５．林道高浪線／新潟県

１．天上を行く蓼科スカイライン＆ビーナスライン

日本一の絶景を誇るスカイラインといえば、真っ先にあげられるのが「ビーナスライン」でしょう。そのビーナスラインへのアプローチは諏訪方面か立科方面からが一般的ですが、個人的には佐久から「蓼科スカイライン」を駆け上って、「大河原峠」経由で「白樺湖」に達するルートが気に入っています。ビーナスラインから遠望する「蓼科山」を間近に見られるのがいいところ。

蓼科スカイラインの「大河原峠（おおがわらとうげ）」から望む大迫力の「蓼科山」

大門峠から霧ヶ峰方面に向かい、最初の展望ポイント。眼下に「白樺湖」を一望

霧ヶ峰周辺は伸びやかな大地で、空がでっかくて気持ちいい

ひとたび天候が崩れると、ホワイトアウトになったり落雷に見舞われたりするので、悪天候のときは避けたほうがいい

２．若狭湾をぐるりと展望、三方五湖レインボーライン・エンゼルライン

昔、ニュージーランドでシーカヤックガイドをやっている友人が、はじめて若狭を訪ねて、

「ここは世界一ブルーが美しい海だ」

と、感動していた「若狭湾」。私も何度訪れても、その深いブルーの海に心奪われそうになります。ここには、「浦島太郎伝説」、「徐福伝説」、そして「八百比丘尼（やおびくに）伝説」と、不老不死に関わる伝説や神話が数多く残されていますが、この風景を見れば、そういうストーリーが自然と湧き出してきそうです。

レインボーラインの梅丈岳駐車場から三方五湖方面を一望

フラクタルを描く入江と島々が、若狭湾に神秘的な光景を生み出す

エンゼルライン最高地点から若狭湾を展望

３．一度は走りたいSSTRのメッカ、千里浜なぎさドライブウェイ

能登半島の付け根、約8km続く「千里浜なぎさドライブウェイ」は、いわずと知れたSSTRのメッカ。今年も全国から1万人を超えるライダーが参加しました。砂の粒子が細かく固く締まり、ロードバイクでも走行可能な砂浜です。波打ち際を潮風を感じながら走る爽快感は格別で、心に残る美しい夕日も堪能できます。

伸びやかな砂浜は、パリダカのウイニングランを思い出させるような光景

海から少し離れると、ふかふかのサンド。オフロードバイクならではのファンライド

4.木曽の御嶽山はシャイ?、県道20号

毎年、ツーリングマップルの取材で通りかかるも、なかなかその全容を現してくれない木曽の名峰御嶽山。

「木曽のナー 仲乗りさん 木曽の御嶽さんは ナンジャラホイ 夏でも寒い ヨイヨイヨイ」

と、木曽節で歌われるように、標高3067mを誇る独立峰で、ちょうど気候帯の境目にあるので、なかなか姿が拝めない山です。その御嶽山を拝む絶景ポイントは何箇所かありますが、開田高原の県道20号線「御嶽展望台」がおすすめです。

御嶽山の全容が拝めるポイントの一つ「御嶽展望台」。この東側からの御嶽山が一番優美といわれる

御嶽山は、かつて御嶽講で多くの登拝者が訪れた。彼らは登拝の記念に石柱を建て、王滝口のほうから中腹の田ノ原へ向かう途中には、こうした石柱が林立する。信仰の山の神秘性が味わえる

5.言葉を失う大岩壁の迫力、林道高浪線

新潟県糸魚川市の国のヒスイ峡は、天然記念物に指定されている日本随一のヒスイの産地です。そのヒスイ峡にそびえ立つ大迫力の石灰岩の大岩壁が明星産です。この岩壁は、約3億年前に赤道付近にあったサンゴ礁が、プレートの移動によって現在の位置まで運ばれ、隆起して形成されたものです。高さ約440mにも及ぶその姿は間近で見ると、ただただ圧倒されます。

※2025年6月時点で、ヒスイ峡の展望台へは林道高浪線でのみアクセス可。林道入山線は通行止

小滝川の谷を挟んだ岸壁が明星山。この山の周辺からこぼれ落ちた翡翠が小滝川を流れ、姫川に注ぎ込んで、日本海に注ぐ。その場所が糸魚川市のヒスイ海岸

間近まで近づくと、恐ろしいほどの迫力

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