ＷＥＳＴ．の小瀧望（２９）が、日本初演の舞台「うま―馬に乗ってこの世の外へ―」（７月８〜２８日＝東京・ＰＡＲＣＯ劇場、８月６〜１２日＝大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳ）に主演することが２２日、分かった。

２０２２年にテレ東系「開運！なんでも鑑定団」で本物と鑑定され、当時未発表だった井上ひさし氏の戯曲。井上氏が同名義を名乗る前の１９５９年、２４歳の時に執筆した本作は、主人公・太郎の悪漢ぶりが痛快な物語だ。

本作が“井上戯曲”初挑戦の小瀧は、「初めての井上ひさしさんの作品が、まさか日本初演のものになるとは思ってもおらず、本当に人生何があるか分からない」と目を丸くする。演出を務める藤田俊太郎氏とのタッグにも「藤田さんとご一緒できることも感無量です」と喜びをかみしめる。

物語の舞台は１５６０年代の羽前の国（現在の山形）で、主人公・太郎が病気の母と馬１頭を連れて、とある村にやってくることから始まる。小瀧は「午（うま）年に、『うま』という舞台に挑戦できるという奇跡、そして運命も感じています」と声を弾ませる。

演じる太郎は、自らの弁舌と才覚だけを信じる極悪ぶりで、閉鎖的なムラ社会と常識を破壊する“ピカレスク・ヒーロー”だ。「徹底的に強情で薄情で、気持ちいいくらい自分中心に生きているひどい人なのですが、その迷いのない生き方に、最後にはなぜか憧れすら感じてしまいました。全く知らない自分に出会えると確信しています」と新境地に意欲を見せている。

〇…小瀧演じる太郎の母親役の梅沢昌代は、井上氏が若かりし頃に手掛けた戯曲に挑むことから「２４歳の井上（ひさし）さんとお会いしているようで、すごく不思議な感じがします」。太郎に翻弄（ほんろう）される村人役には音月桂、大鶴佐助、安井順平ら個性豊かなキャストが集結する。音月は「この生命力あふれる戯曲の中に全身全霊で身を投じたい」と力を込めた。