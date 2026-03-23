オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が結婚したことが２２日、分かった。お相手は１学年上の一般女性。約６年の交際を実らせ、開幕前の３月に婚姻届を提出した。ドジャース・山本由伸投手（２７）と同じ１６年ドラフトで入団し、女性ファンを中心に人気も絶大な１６０キロ右腕。最愛のパートナーとともに、完全復活を期すプロ１０年目へ向かう。

山崎の端正なマスクは崩れっぱなしだった。「話していて面白いですし、食べることが好きな人。『おいしい！』って幸せそうに食べている姿を見ていると、僕も幸せな気持ちになります。笑顔の絶えない、穏やかな家庭を築きたいです」。彼女が名付けた愛犬のジョーくん（１歳）と共に、すでに大阪府内で同居。「（彼女は）俳優の菅田将暉さんにちょっと似ています」と冗談っぽく笑った。

プロポーズは２５年のオフだった。２人で出かけたディズニーランド。「朝から夜までディズニーを堪能して、２人とも疲れすぎていたんですけど…」と言いながら、決める時はビシッと決めた。ホテルの部屋には永遠の愛を意味する１０８本のバラと指輪を用意。「結婚してください」とストレートに伝えた。

同学年で仲良しの山本（ドジャース）と同じ１６年のドラフトで入団。プロ３年目の１９年には右肘のトミー・ジョン手術を受けた。当時から互いの存在を知り、入院中は見舞いに来てくれたのが彼女だった。「育成選手になって、苦しかった時も僕のことを見てくれていたので…」。今は食事面でも工夫を凝らしてくれ、増量していた頃は夜だけで２度の手料理でサポート。「僕の知らないところで、栄養面でもいろんなことを考えてくれていた」と好物の天津飯をアレンジした「あんかけオムレツごはん」がエネルギーの源だ。

ここ２年は７、２８試合にとどまっているが、ＷＢＣ日本代表に選ばれた２３年には自己最多の５３試合で２７ホールド。リーグ３連覇の決定試合で、胴上げ投手にもなった。「チームへの貢献度を考えれば、大事なところを任される投手にならないといけない。あの年以上に大事な場面を任されて、それを何年も続けられる投手になりたいです」。オープン戦最終戦だったこの日の阪神戦（京セラＤ）を１回無失点で締めくくり、リリーフの一角として開幕１軍入りは確実。覚悟と責任を持ち、二人三脚で完全復活の道を進む。

◆山崎 颯一郎（やまざき・そういちろう）１９９８年６月１５日、石川・加賀市生まれ。２７歳。敦賀気比（福井）では１年春からベンチ入りし、２年春夏、３年春に甲子園出場。１６年ドラフト６位でオリックス入団。２３年のＷＢＣ日本代表に追加招集され、世界一を経験した。通算成績は１１２試合で５勝７敗１０セーブ、３７ホールド、防御率３・０２。１９０センチ、９３キロ。右投右打。年俸４５００万円。