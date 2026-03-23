小瀧望、井上ひさしさん未上演戯曲で主演 胸がすくほどの極悪人役 なんでも鑑定団きっかけで発見『うま−馬に乗ってこの世の外へ−』
2010年に亡くなった劇作家・井上ひさしさんの未上演戯曲『うま−馬に乗ってこの世の外へ−』が、WEST.小瀧望の主演でついに上演されることが決まった。今年7月8〜28日に東京・PARCO劇場、8月7〜12日に大阪・SkyシアターMBSで披露される。
【画像】『うま−馬に乗ってこの世の外へ−』個性豊かなキャストたち
同作は、2022年3月、テレビ東京系『開運！なんでも鑑定団』を通して発見された。井上さんが「井上ひさし」を名乗る前、1959年、24歳の時に執筆した作品。東北の民話「馬喰ばくろう八十八やそはち」をベースにし構築された戯曲となっており、後の井上さんの名作群にもつながる創意に満ち、若々しい筆の勢いと生命力にあふれている。
マレビトである主人公・太郎は、病身の母親と馬を一頭連れて村にやってくる。太郎は、馬地主をはじめとする村の男たちを騙し、彼らの金をとことん巻き上げていく。そして出会う女は全て虜にして捨てる。自らの弁舌と才覚だけを信じ、信仰も否定し、胸がすくほどの極悪ぶりで、閉鎖的なムラ社会と常識を破壊していく。
今回の上演にあたり、パルコ・プロデュース『ラビット・ホール』と東宝ミュージカル『ラグタイム』で2023年度読売演劇大賞の最優秀演出家賞と大賞に輝いた藤田俊太郎氏が演出を担当。戯曲の本質と構造を的確に捉えて演出を組み立てる藤田氏が、現代的な視点から大胆に創作する。
悪の魅力がきらめく主人公・太郎役を務める小瀧は、『エレファント・マン』で2020年度読売演劇大賞・杉村春子賞を受賞、昨年の『梨泰院クラス』でも高い評価を得た。初めて井上戯曲に挑戦することになる。
また、太郎に翻ろうされる村人たちには、個性豊かな実力派俳優が集結する。峠の茶屋のおかみ・お京は音月桂、太郎に言い寄られているうちにいつしか慕うようになる世間知らずの村娘・ちかは加藤梨里香、ちかの養父で太郎を目の敵にする村の権力者・松左エ門は安井順平が、それぞれ演じる。
このほか、太郎の盲目の母役の梅沢昌代のほか、大鶴佐助、小松利昌、小林きな子、小柳心、尾倉ケント、森加織が人間模様を繰り広げる。
■小瀧望 コメント
この度、太郎役を務めさせていただきます。初めての井上ひさしさんの作品が、まさか日本初演のものになるとは思ってもおらず、本当に人生なにがあるか分からないなと感じております。そして、いつかご一緒したいと思っていた藤田さんとご一緒できることも、僕にとってこの時点で感無量です。 太郎という役は、徹底的に強情で薄情で、気持ちいいくらい自分中心に生きているひどい人なのですが、その迷いのない生き方に、最後にはなぜか憧れすら感じてしまいました。自分自身も全く知らない自分に出会えると確信しています。午年に、「うま」という舞台に挑戦できるという奇跡、そして運命も感じています。ぜひ劇場で体感してください。
■あらすじ
時は1560年代。舞台は羽前の国、小松郷。太郎（小瀧望）は、病気の母（梅沢昌代）を連れて馬一頭と村にやってきた。村の馬地主で横暴な松左エ門（安井順平）は、太郎の「この馬は黄金の糞をする」という口車に載せられ馬を買い取る。しかし当然ながら馬は黄金の糞などしない。太郎は「金を食わせなきゃ黄金の糞はしない」とうそぶき、松左エ門を 激怒させる。そして松左エ門の手下の権ず（小松利昌）の女せつ（小林きな子）も、松左エ門の養女ちか（加藤梨里香）も手玉に取る。
茶屋を切り盛りするお京（音月桂）は、頼りない和尚の宝珍（大鶴佐助）と逢引き中。急に夫の五助（小柳心）が帰ってきてしまい、宝珍を天井裏に隠す。そこへ通りかかった太郎は事情を察し、一儲けしようと茶屋に乗り込むと、巧みな 弁舌で宝珍らから大金を巻き上げ、お京をものにする。太郎に煮え湯を飲まされた男たちは、警戒するものの、ついには身ぐるみはがれ、今度太郎を見かけたら彼の魔法のような言葉を聞かないように、耳をふさぎ、観音経を唱えながら殺してしまおう、と相談するが…。
【画像】『うま−馬に乗ってこの世の外へ−』個性豊かなキャストたち
同作は、2022年3月、テレビ東京系『開運！なんでも鑑定団』を通して発見された。井上さんが「井上ひさし」を名乗る前、1959年、24歳の時に執筆した作品。東北の民話「馬喰ばくろう八十八やそはち」をベースにし構築された戯曲となっており、後の井上さんの名作群にもつながる創意に満ち、若々しい筆の勢いと生命力にあふれている。
今回の上演にあたり、パルコ・プロデュース『ラビット・ホール』と東宝ミュージカル『ラグタイム』で2023年度読売演劇大賞の最優秀演出家賞と大賞に輝いた藤田俊太郎氏が演出を担当。戯曲の本質と構造を的確に捉えて演出を組み立てる藤田氏が、現代的な視点から大胆に創作する。
悪の魅力がきらめく主人公・太郎役を務める小瀧は、『エレファント・マン』で2020年度読売演劇大賞・杉村春子賞を受賞、昨年の『梨泰院クラス』でも高い評価を得た。初めて井上戯曲に挑戦することになる。
また、太郎に翻ろうされる村人たちには、個性豊かな実力派俳優が集結する。峠の茶屋のおかみ・お京は音月桂、太郎に言い寄られているうちにいつしか慕うようになる世間知らずの村娘・ちかは加藤梨里香、ちかの養父で太郎を目の敵にする村の権力者・松左エ門は安井順平が、それぞれ演じる。
このほか、太郎の盲目の母役の梅沢昌代のほか、大鶴佐助、小松利昌、小林きな子、小柳心、尾倉ケント、森加織が人間模様を繰り広げる。
■小瀧望 コメント
この度、太郎役を務めさせていただきます。初めての井上ひさしさんの作品が、まさか日本初演のものになるとは思ってもおらず、本当に人生なにがあるか分からないなと感じております。そして、いつかご一緒したいと思っていた藤田さんとご一緒できることも、僕にとってこの時点で感無量です。 太郎という役は、徹底的に強情で薄情で、気持ちいいくらい自分中心に生きているひどい人なのですが、その迷いのない生き方に、最後にはなぜか憧れすら感じてしまいました。自分自身も全く知らない自分に出会えると確信しています。午年に、「うま」という舞台に挑戦できるという奇跡、そして運命も感じています。ぜひ劇場で体感してください。
■あらすじ
時は1560年代。舞台は羽前の国、小松郷。太郎（小瀧望）は、病気の母（梅沢昌代）を連れて馬一頭と村にやってきた。村の馬地主で横暴な松左エ門（安井順平）は、太郎の「この馬は黄金の糞をする」という口車に載せられ馬を買い取る。しかし当然ながら馬は黄金の糞などしない。太郎は「金を食わせなきゃ黄金の糞はしない」とうそぶき、松左エ門を 激怒させる。そして松左エ門の手下の権ず（小松利昌）の女せつ（小林きな子）も、松左エ門の養女ちか（加藤梨里香）も手玉に取る。
茶屋を切り盛りするお京（音月桂）は、頼りない和尚の宝珍（大鶴佐助）と逢引き中。急に夫の五助（小柳心）が帰ってきてしまい、宝珍を天井裏に隠す。そこへ通りかかった太郎は事情を察し、一儲けしようと茶屋に乗り込むと、巧みな 弁舌で宝珍らから大金を巻き上げ、お京をものにする。太郎に煮え湯を飲まされた男たちは、警戒するものの、ついには身ぐるみはがれ、今度太郎を見かけたら彼の魔法のような言葉を聞かないように、耳をふさぎ、観音経を唱えながら殺してしまおう、と相談するが…。