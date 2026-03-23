Snow Man目黒蓮、海外への挑戦前の素直な心境「今までの自分のやり方と変わらない自分で」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、23日から公開される『キリンビール 晴れ風（以下、晴れ風）』のブランド初となるフルリニューアルに伴った新ウェブCM「晴れ風 新しくなる篇」（30秒）に出演する。また60秒バージョンは22日から5都市の屋外広告にて先行公開、キリンビール公式YouTubeにて公開する。
同CMでは、海外で新たな挑戦をすることを決めた目黒が、ブランド初のフルリニューアルを迎えた「晴れ風」と自身の心境を重ね合わせ、台本のない、素直な思いを語る。不安のなかで葛藤する本音を漏らしつつも、“もっといい景色を見せたい”という思いを込めて、最後は「新しくなる！」という言葉とともに、力強く決意を表す。この春、新しい一歩を踏み出す、すべての人の背中をそっと押すCMに仕上がっている。
【動画】目黒蓮が出演する特別ムービー 「晴れ風 新しくなる」篇
さらに、内村光良、天海祐希、今田美桜、目黒の4人が出演する新テレビCM『晴れ風 「この春、新しくなる。」』篇 30秒も、23日より全国で順次放映開始。
■目黒蓮（Snow Man）インタビュー
――海外挑戦前の撮影はいかがでしたか？
本当にいつも通り知っている周りのスタッフの皆さんと、いつも通り明るい雰囲気の中で撮影ができたと思います。
今日も自分が「晴れ風」の現場に入った時に、これから撮影を始めるのに、「お疲れ様でした」と、いつもの感じで僕を明るく撮影に迎え入れてくださって、そういったチーム感が変わらず、またいいものが撮れたんじゃないかなと思います。
――新しいことに挑戦する目黒さんにとって「晴れ風」はどのような存在ですか？
「晴れ風」の味が新しくなって「晴れ風」が進化したように、僕も進化していくために
日々いろんなことに挑戦しているので、そうした点に共通点を感じています。
「晴れ風」と似た部分を感じられて、一緒に一歩踏み出したいなって思います。
――海外に挑戦する目黒さんの決意を教えてください。
今までもこうして色んなことに挑戦をしてきて、ありがたいことに色んな方に自分のことを知っていただいて、色んな方に応援していただけていると思うので、挑戦する自分を変わらずこれからも、持ち続けていたいなと思います。
まさに進化していく「晴れ風」もそうだと思いますし、今までの自分のやり方と変わらない自分で、頑張っていきたいなと思います。
――新しい挑戦をする皆さんにメッセージをお願いします。
何か新しいことを始めることやチャレンジすることは、ワクワクもあるけど不安もあると思います。
それでも勇気を持って一歩踏み出してみたら、それが成功でも失敗でも確実にいい経験になると思います。
新しくなる「晴れ風」とともに、僕も一歩踏み出して頑張っていきたいと思うので、
新生活が始まる皆さんと一緒に、頑張って一歩踏み出せたらうれしいなと思います。
――新しくなった「晴れ風」を、皆さんにどんなシーンで飲んでほしいですか？
新生活が始まって、最初はすごくバタバタすると思います。
一生懸命いろんなことを頑張った1日の終わりに「晴れ風」を飲んでいただきたいです。
自分だったら、1日の終わりに「お疲れ様」と、「明日もまた頑張ろう」って思いたいので、そのタイミングで飲めたらなと思います。
同CMでは、海外で新たな挑戦をすることを決めた目黒が、ブランド初のフルリニューアルを迎えた「晴れ風」と自身の心境を重ね合わせ、台本のない、素直な思いを語る。不安のなかで葛藤する本音を漏らしつつも、“もっといい景色を見せたい”という思いを込めて、最後は「新しくなる！」という言葉とともに、力強く決意を表す。この春、新しい一歩を踏み出す、すべての人の背中をそっと押すCMに仕上がっている。
さらに、内村光良、天海祐希、今田美桜、目黒の4人が出演する新テレビCM『晴れ風 「この春、新しくなる。」』篇 30秒も、23日より全国で順次放映開始。
■目黒蓮（Snow Man）インタビュー
――海外挑戦前の撮影はいかがでしたか？
本当にいつも通り知っている周りのスタッフの皆さんと、いつも通り明るい雰囲気の中で撮影ができたと思います。
今日も自分が「晴れ風」の現場に入った時に、これから撮影を始めるのに、「お疲れ様でした」と、いつもの感じで僕を明るく撮影に迎え入れてくださって、そういったチーム感が変わらず、またいいものが撮れたんじゃないかなと思います。
――新しいことに挑戦する目黒さんにとって「晴れ風」はどのような存在ですか？
「晴れ風」の味が新しくなって「晴れ風」が進化したように、僕も進化していくために
日々いろんなことに挑戦しているので、そうした点に共通点を感じています。
「晴れ風」と似た部分を感じられて、一緒に一歩踏み出したいなって思います。
――海外に挑戦する目黒さんの決意を教えてください。
今までもこうして色んなことに挑戦をしてきて、ありがたいことに色んな方に自分のことを知っていただいて、色んな方に応援していただけていると思うので、挑戦する自分を変わらずこれからも、持ち続けていたいなと思います。
まさに進化していく「晴れ風」もそうだと思いますし、今までの自分のやり方と変わらない自分で、頑張っていきたいなと思います。
――新しい挑戦をする皆さんにメッセージをお願いします。
何か新しいことを始めることやチャレンジすることは、ワクワクもあるけど不安もあると思います。
それでも勇気を持って一歩踏み出してみたら、それが成功でも失敗でも確実にいい経験になると思います。
新しくなる「晴れ風」とともに、僕も一歩踏み出して頑張っていきたいと思うので、
新生活が始まる皆さんと一緒に、頑張って一歩踏み出せたらうれしいなと思います。
――新しくなった「晴れ風」を、皆さんにどんなシーンで飲んでほしいですか？
新生活が始まって、最初はすごくバタバタすると思います。
一生懸命いろんなことを頑張った1日の終わりに「晴れ風」を飲んでいただきたいです。
自分だったら、1日の終わりに「お疲れ様」と、「明日もまた頑張ろう」って思いたいので、そのタイミングで飲めたらなと思います。