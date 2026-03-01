リーグ・アン 25/26の第27節 パリFCとルアーブルの試合が、3月23日01:15にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。

パリFCはチーロ・インモービレ（FW）、リュディ・マトンド（MF）、ピエール・レースメル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、イッサ・スーメレ（FW）、フェリックス・マンビンビ（FW）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。パリFCのディエゴ・コッポラ（DF）のアシストからチーロ・インモービレ（FW）がゴールを決めてパリFCが先制。

さらに33分パリFCが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより2-0。さらにリードを広げる。

42分、ルアーブルは同時に2人を交代。エンゾ・コッフィ・ビネト（FW）、フェリックス・マンビンビ（FW）に代わりティモテー・ペンベレ（DF）、ヤシン・ケフタ（MF）がピッチに入る。

ここで前半が終了。2-0とパリFCがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分にパリFCのリュディ・マトンド（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

61分、ルアーブルのソフィアン・ブファル（MF）のアシストからラスール・ヌジャイ（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

72分、パリFCは同時に2人を交代。ジョナタン・イコネ（MF）、チーロ・インモービレ（FW）に代わりルカ・コレオショ（FW）、アリマミー・ゴリー（FW）がピッチに入る。

75分、ルアーブルは同時に2人を交代。シモン・エボノグ（MF）、ソフィアン・ブファル（MF）に代わりムバワナ・サマッタ（FW）、レダ・カドラ（MF）がピッチに入る。

84分、パリFCが選手交代を行う。モーゼス・サイモン（FW）からオタビオ（DF）に交代した。

後半終了間際の86分パリFCに貴重な追加点が入る。ピエール・レースメル（MF）のアシストからアリマミー・ゴリー（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

90+2分、ルアーブルが選手交代を行う。リュカ・グルナ（DF）からゴドソン・キエレメ（MF）に交代した。

その直後の90+3分、ルアーブルのムバワナ・サマッタ（FW）のアシストからゴドソン・キエレメ（MF）がヘディングシュートを決めて3-2と1点差に迫る。

以降は試合は動かず、パリFCが3-2で勝利した。

なお、ルアーブルに所属する瀬古 歩夢（DF）はフル出場した。33分にゴールを決めた。

2026-03-23 03:20:53 更新