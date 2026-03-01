リーグ・アン 25/26の第27節 マルセイユとリールの試合が、3月23日01:15にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。

マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、クインテン・ティンバー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）らが先発に名を連ねた。

18分、マルセイユが選手交代を行う。メイソン・グリーンウッド（FW）に代わりイーサン・ヌワネリ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の43分に試合が動く。マルセイユのイゴール・パイシャオン（FW）のアシストからイーサン・ヌワネリ（FW）がゴールを決めてマルセイユが先制。

45+8分、リールが選手交代を行う。ベルケ・エゼル（GK）に代わりアルノー・ボダール（GK）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とマルセイユがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分リールが同点に追いつく。トーマス・ムニエ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

65分、マルセイユが選手交代を行う。ジェフリー・コンドグビア（MF）からアミーヌ・グイリ（FW）に交代した。

75分、マルセイユが選手交代を行う。イーサン・ヌワネリ（FW）からハメド・トラオレ（MF）に交代した。

78分、リールは同時に2人を交代。フェリックス・コレイア（FW）、カルビン・フェルドンク（DF）に代わりオリビエ・ジルー（FW）、ロマン・ペロー（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分リールが逆転。トーマス・ムニエ（DF）のアシストからオリビエ・ジルー（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リールが1-2で勝利した。

なお、マルセイユは13分にメイソン・グリーンウッド（FW）に、またリールは1分にネイサン・ノイ（DF）、13分にカルビン・フェルドンク（DF）、13分にハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 03:30:53 更新