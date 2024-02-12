◇カーリング女子世界選手権最終日 日本5―8スウェーデン（2026年3月22日 カナダ・カルガリー）

日本代表ロコ・ソラーレは3位決定戦でスウェーデンに5―8で敗れ、準優勝した2016年以来10年ぶりのメダル獲得はならなかった。

リード吉田夕梨花、セカンド鈴木夕湖、サード吉田知那美、スキップ藤沢五月の4人で臨んだ。3―3で迎えた第8エンド。序盤から細かいミスが相次ぎ、5点のビッグエンドを献上してしまった。第9エンドで大量得点を狙った上で2点をとったが、3点差ということもあり、チーム内で相談した上でスウェーデンに負けを認めるコンシードとなった。

最後は悔しさものぞかせたが、チームに涙はなかった。試合前にはSnow Manは大ヒット曲「カリスマックス」の踊りを披露。中継したNHKBS―1のインタビューで、解説の石崎琴美さんからそのことを問われると、藤沢は「これ言っていいのかな？私たち、毎大会、大会のゴール（目標）を決めていて、一つ目はこの大会、勝敗ではなくグレートな思い出をみんなで作ろうと決めていたんですけど、もう一つ隠れ目標もありまして…」と語り、米ドラマ「SHOGUN 将軍」シーズン2の撮影でカナダに滞在中の目黒蓮の話を始めた。「目黒蓮さんが今、バンクーバーにいらっしゃるという噂を聞きまして、どうにかして接点を作りたいと。そしてカーリングを見てほしくて、願わくば会えないかということで、みんなで『カリスマックス』をレンタルハウスでも聞きながらすごしておりました。明日バンクーバーに行きます」と打ち明けて、チーム5人で大笑いした。

ロコは1次リーグ（L）を9勝3敗の3位で通過。プレーオフ（準々決勝）では1次Lで敗れていたトルコに7―5で逆転勝ちし、準決勝進出した。準決勝では、地元・カナダに3―11で完敗し、3位決定戦に回っていた。