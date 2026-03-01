エールディヴィジ 25/26の第28節 フローニンゲンとＡＺの試合が、3月23日00:45にユーロボルグにて行われた。

フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ユネス・タハ（MF）、ティカ・デヨング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはトロイ・パロット（FW）、ロザンヘロ・ダール（DF）、スベン・マイナンス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＡＺに所属するrion ichihara（DF）はベンチからのスタートとなった。

36分に試合が動く。フローニンゲンのマルビン・ペールスマン（DF）がPKを決めてフローニンゲンが先制。

ここで前半が終了。1-0とフローニンゲンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ＡＺは後半の頭から2人が交代。デンソ・カシユス（DF）、アレクサンドレ・ペネトラ（DF）に代わりイライジャ・ダイクストラ（DF）、ビリー・ファン・ダイル（DF）がピッチに入る。

57分、フローニンゲンが選手交代を行う。ティカ・デヨング（MF）からブリニョルフル・ウィルムソン（MF）に交代した。

その直後の58分フローニンゲンが追加点。デイビッド・ファンデルベルフ（MF）のアシストからトム・ファンベルゲン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

66分、ＡＺは同時に2人を交代。ウーター・ゴーズ（DF）、イサク・イェンセン（MF）に代わりメックス・メールディンク（FW）、イブラヒム・サディク（FW）がピッチに入る。

76分フローニンゲンが追加点。マルコ・レンテ（DF）のアシストからタイホ・ラント（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フローニンゲンが3-0で勝利した。

なお、ＡＺに所属するrion ichihara（DF）は82分から交代で出場した。

2026-03-23 02:50:58 更新