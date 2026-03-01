エールディヴィジ 25/26の第28節 テルスターとPSVの試合が、3月23日00:45にブコ・シュタディオンにて行われた。

テルスターはセム・ファンデュイン（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、タイロン・オウス（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはイバン・ペリシッチ（FW）、リカード・ペピ（FW）、デニス・マン（FW）らが先発に名を連ねた。

39分にPSVのアナス・サラーエディン（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+3分に試合が動く。テルスターのセム・ファンデュイン（FW）のアシストからパトリック・ブルーワー（MF）がゴールを決めてテルスターが先制。

ここで前半が終了。1-0とテルスターがリードしてハーフタイムを迎えた。

PSVは後半の頭から2人が交代。フース・ティル（MF）、デニス・マン（FW）に代わりマウロ・ジュニオール（MF）、クハイブ・ドリウエック（FW）がピッチに入る。

46分、テルスターが選手交代を行う。ジェラ・アルダース（DF）からタイリース・ノスリン（DF）に交代した。

その直後の47分PSVが同点に追いつく。イバン・ペリシッチ（FW）のアシストからキリアン・シルディリア（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

65分、PSVが選手交代を行う。リカード・ペピ（FW）からマイロン・ボアドゥ（FW）に交代した。

66分テルスターが逆転。パトリック・ブルーワー（MF）のアシストからセム・ファンデュイン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

73分、テルスターは同時に2人を交代。デボン・コスワル（DF）、ソウフィアネ・ヘトリ（FW）に代わりケイ・テジャン（FW）、イエラニ・セードルフ（MF）がピッチに入る。

その直後の74分テルスターに貴重な追加点が入る。ケイ・テジャン（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、テルスターが3-1で勝利した。

なお、テルスターは53分にデボン・コスワル（DF）に、またPSVは82分にイスマエル・サイバリ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 02:51:03 更新