◆米大リーグオープン戦 ブルージェイズ―レイズ（２２日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２２日（日本時間２３日）、レイズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、２試合ぶりに安打を放った。

４点リードの初回２死で打席へ。初球だ。外角低めの直球に反応し、中前に運んだ。２試合ぶりにＨランプをともした。ブルージェイズ打線はこの回に岡本の安打を含め７安打で６得点と爆発。ゲレロの先制２ランなど３本のアーチが飛び出した。

メジャー挑戦１年目の岡本はこの日の試合前時点でオープン戦７試合に出場して１５打数５安打、打率３割３分３厘、１本塁打、４打点。攻守で順調な調整を示している。

前日２１日（同２２日）は昨季、サイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのスキーンズと初対決。２打数無安打と快音は響かなかったが、「リーグも違うのでなかなかない機会。（スキーンズは）まだまだ調整登板で、真っすぐどうとかではなくて、打席に立って対戦したことに意味があると思います」と前向きに捉えていた。

ブルージェイズの開幕戦は２７日（同２８日）のアスレチックス戦。いよいよ近づくデビュー戦へ仕上げに入っていく。