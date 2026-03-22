ドジャースは２２日（日本時間２３日）、金慧成内野手（２７）を傘下マイナー３Ａのオクラホマシティーへ降格させたことを発表した。

メジャー２年目を迎える金慧成だが、開幕は２年連続マイナースタートとなることが確実になった。昨季はシーズン途中にメジャーに昇格すると、７１試合に出場して、３本塁打、１７打点、打率２割８分、１３盗塁をマーク。ポストシーズンでもメンバー入りしてワールドシリーズ制覇に貢献した。

今季は二塁のレギュラー・エドマンが出遅れたことから二塁の定位置への期待がかけられていた。第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では韓国代表に選出され、本塁打も放っていた。ドジャースのオープン戦でも猛アピールし、９試合の出場で２７打数１１安打の打率４割７厘、１本塁打、６打点、５盗塁をマークしていた。

金慧成とメンバー入りを争っていた２４歳で両打ちのアレックス・フリーランド内野手（２４）がメンバーに残る見込み。フリーランドはオープン戦で１８試合に出場したが、４３打数５安打の打率１割１分６厘、１本塁打、７打点だった。二塁はフリーランド、ロハスが中心となってエドマンの穴を埋める見込みだ。