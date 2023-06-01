■カーリング 女子世界選手権 3位決定戦 日本 5ー8 スウェーデン（日本時間23日、カナダ・カルガリー）

女子日本代表（予選3位）はロコ・ソラーレは3位決定戦でスウェーデン（予選4位）に敗れ4位。日本女子は2016年大会以来10年ぶりの表彰台を目指したが、あと一歩届かなかった。

第1エンド、有利な後攻でスタートした日本は、相手のストーンがナンバー1、2というプレッシャーのかかる状況の中、藤澤五月（34）が積極的なショットを見せ1点を先制。互いに1点ずつを取り合う展開で迎えた第5エンド、日本は厳しいショットを強いられてスウェーデンにスチールを許し、2−3とリードされて前半を折り返した。

後半の第6エンドでは藤澤のトリプル、ダブルなどを完璧なテイクショットで1点をもぎ取り3−3の同点に。スウェーデンが後攻の第8エンドは日本のストーンをはじき出され、大量5失点で3−8となった。その後、日本は2点を追加したが、逆転することができずコンシードで敗れた。

日本代表のロコ・ソラーレは2023年大会以来3年ぶり3回目の出場。2016年大会で日本初の銀メダルを獲得し、五輪でも平昌（18年）で銅、北京（22年）で銀メダルを獲得している。

【試合詳細】

スウェーデン 0 1 0 1 1 0 0 5 0 × 計8

日本 1 0 1 0 0 1 0 0 2 × 計5