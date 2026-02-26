佐野海舟が決勝ゴールの起点に! マインツが堂安律スタメンのフランクフルトに競り勝つ
[3.22 ブンデスリーガ第27節 マインツ 2-1 フランクフルト]
ブンデスリーガ第27節が22日に開催され、13位マインツはホームで7位フランクフルトに2-1で勝利した。MF佐野海舟は先発フル出場。ベンチスタートのMF川崎颯太は後半36分に途中出場した。フランクフルトのMF堂安律はスタメン出場し、後半34分までプレー。DF小杉啓太はベンチ外だった。
先手を取ったのはマインツ。前半6分、自陣左サイドのスローインから佐野がワンタッチで前方へ送る。その流れからFWシェラルド・ベッカーがスルーパスを出し、MFパウル・ネベルがペナルティエリア右から右足でシュート。ディフレクションでコースが変わり、ゴール左に吸い込まれた。
だが、フランクフルトが前半20分にゲームを振り出しに戻す。FWジャン・マテオ・バオヤがペナルティエリア左で縦に仕掛け、グラウンダーのクロス。DFナサニエル・ブラウンが右足で合わせ、ゴール右に決めた。
後半25分には堂安が左から流れてきたボールにボックス内で反応。左足でシュートを放つが、GKのファインセーブで逆転とはならない。
対するマインツは後半39分に決定機。右サイドのスローインを受けた佐野がドリブルからスルーパスを繰り出し、ベッカーがペナルティエリア左から左足でシュートを放つ。しかし、右ポストに嫌われた。
後半44分には佐野が中央で強引なドリブルを仕掛ける。複数の相手を引き付けてつぶされるも、右に流れたボールに反応したMFシルバン・ビドマーがワンタッチでクロス。FWネルソン・バイパーのヘディングシュートがGKミハエル・ツェッテラーに防がれ、こぼれ球をネベルが右足で押し込んだ。
そのまま2-1で試合を終えたマインツが2連勝を飾り、残留に向けて前進。フランクフルトは4戦ぶりの黒星を喫した。
ブンデスリーガ第27節が22日に開催され、13位マインツはホームで7位フランクフルトに2-1で勝利した。MF佐野海舟は先発フル出場。ベンチスタートのMF川崎颯太は後半36分に途中出場した。フランクフルトのMF堂安律はスタメン出場し、後半34分までプレー。DF小杉啓太はベンチ外だった。
先手を取ったのはマインツ。前半6分、自陣左サイドのスローインから佐野がワンタッチで前方へ送る。その流れからFWシェラルド・ベッカーがスルーパスを出し、MFパウル・ネベルがペナルティエリア右から右足でシュート。ディフレクションでコースが変わり、ゴール左に吸い込まれた。
後半25分には堂安が左から流れてきたボールにボックス内で反応。左足でシュートを放つが、GKのファインセーブで逆転とはならない。
対するマインツは後半39分に決定機。右サイドのスローインを受けた佐野がドリブルからスルーパスを繰り出し、ベッカーがペナルティエリア左から左足でシュートを放つ。しかし、右ポストに嫌われた。
後半44分には佐野が中央で強引なドリブルを仕掛ける。複数の相手を引き付けてつぶされるも、右に流れたボールに反応したMFシルバン・ビドマーがワンタッチでクロス。FWネルソン・バイパーのヘディングシュートがGKミハエル・ツェッテラーに防がれ、こぼれ球をネベルが右足で押し込んだ。
そのまま2-1で試合を終えたマインツが2連勝を飾り、残留に向けて前進。フランクフルトは4戦ぶりの黒星を喫した。
これぞ日本の、世界のダイナモ— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 22, 2026
ドリブルから圧巻の“中央破壊”
佐野海舟が土壇場の決勝ゴールを演出‼️
ブンデスリーガ第27節
マインツ×フランクフルト
DAZN ライブ配信中#ブンデススリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/dhccbDALEH