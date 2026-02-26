日本代表選出の佐野航大は公式戦8アシスト目、イングランド遠征へ弾み! 3位NECはドロー
[3.22 エールディビジ第28節 NEC 2-2 ヘーレンフェーン]
オランダ・エールディビジは22日に第28節を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属するNECはヘーレンフェーンと対戦し、2-2のドロー。佐野はフル出場し、8アシスト目をマークした。ベンチスタートの小川は後半43分から出場した。
NECは前半19分に先制ゴール。佐野はMFサミ・ウィッサからパスを受けると、敵陣PA内に入りながら再びウィッサにリターンする。さらにダイレクトでパスを受けたMFノエ・ルブレトンがシュートを打つも、相手GKにセーブされる。こぼれ球をMFチャロン・チェリーが押し込んでゴールを決めた。
前半37分に追いつかれたNECは、さらに前半終了間際にロングカウンターを仕留められて逆転を許す。前半はそのまま1-2で折り返した。
NECは後半12分に試合を振り出しに戻す。右サイドからパスを受けたチェリーがPAライン上に立つ佐野に軽く浮かせたパスを出す。佐野もダイレクトで優しくリターンをすると、ワンバウンドしたボールをチェリーが豪快左足ボレー。クロスバーに当てながらゴールを決め切り、2-2と同点に追いついた。
佐野はリーグ戦で7アシスト目、KNVB杯(オランダ国内杯)も含めると公式戦8アシスト目となった。鋭い縦パスやサイドからの突破でチャンスを創出し、フル出場。来週から始まる日本代表のイングランド遠征に向け、弾みをつけた。
2-2で引き分けた3位NECは、このあと試合がある首位PSVが引き分け以上で終えると、優勝の可能性が消滅。UEFAチャンピオンズリーグ出場圏内の2位フェイエノールトとの勝ち点差は、勝ち点3差となっている。
オランダ・エールディビジは22日に第28節を行った。FW小川航基とMF佐野航大が所属するNECはヘーレンフェーンと対戦し、2-2のドロー。佐野はフル出場し、8アシスト目をマークした。ベンチスタートの小川は後半43分から出場した。
NECは前半19分に先制ゴール。佐野はMFサミ・ウィッサからパスを受けると、敵陣PA内に入りながら再びウィッサにリターンする。さらにダイレクトでパスを受けたMFノエ・ルブレトンがシュートを打つも、相手GKにセーブされる。こぼれ球をMFチャロン・チェリーが押し込んでゴールを決めた。
NECは後半12分に試合を振り出しに戻す。右サイドからパスを受けたチェリーがPAライン上に立つ佐野に軽く浮かせたパスを出す。佐野もダイレクトで優しくリターンをすると、ワンバウンドしたボールをチェリーが豪快左足ボレー。クロスバーに当てながらゴールを決め切り、2-2と同点に追いついた。
佐野はリーグ戦で7アシスト目、KNVB杯(オランダ国内杯)も含めると公式戦8アシスト目となった。鋭い縦パスやサイドからの突破でチャンスを創出し、フル出場。来週から始まる日本代表のイングランド遠征に向け、弾みをつけた。
2-2で引き分けた3位NECは、このあと試合がある首位PSVが引き分け以上で終えると、優勝の可能性が消滅。UEFAチャンピオンズリーグ出場圏内の2位フェイエノールトとの勝ち点差は、勝ち点3差となっている。
Tjaronn. Chery. #nechee pic.twitter.com/zNh1N5AmtT— ESPN NL (@ESPNnl) March 22, 2026