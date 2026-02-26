日本代表招集の蘭組3人が対戦…アヤックス冨安は圧巻守備も73分途中交代、フェイエ上田は88分稼働&渡辺剛フル出場
[3.22 エールディビジ第28節 フェイエノールト 1-1 アヤックス]
オランダ・エールディビジは22日に第28節を行った。DF渡辺剛と上田綺世が所属するフェイエノールトと、DF板倉滉とDF冨安健洋が所属するアヤックスの対戦は、1-1で引き分けた。
日本代表に選出された3人の対戦となった。フェイエノールトは渡辺と上田がともに先発出場。前節にアヤックス加入後初先発となった冨安は2試合連続スタメン。左SBで起用された。果敢に攻め立てるFWアニス・ハジ・ムーサを相手に、安定かつ高い強度の守備でブロックする。前半にはハジ・ムーサの突破を体ごと弾き飛ばし、後半28分の途中交代直前には、再びハジ・ムーサの突破をピンポイントでストップさせる好プレーも見せた。
2位フェイエノールトはもし今節で負けた場合、このあとに試合がある首位PSVが勝利すれば、PSVの優勝が確定する状況。前半は渡辺がセットプレーからのヘディングシュートでチャンスを作り、上田もヘディングシュートでゴールを脅かすが、先制点には至らなかった。
前半をスコアレスで折り返すと、後半9分に均衡が破れる。アヤックスはMFショーン・ステュアが右足ミドルをゴールに突き刺した。
冨安は前節の69分よりも4分長い73分間をプレー。足を攣ったような素振りを見せたものの、途中交代は自らの足でピッチを後にした。来週からの1年9か月ぶりとなる代表活動に向け、コンディション復調の兆しを見せた。
後半37分、フェイエノールトは敵陣PA内でファウルを誘発し、PKを獲得する。MFヤクブ・モデルが決め切り、1-1と同点に追いついた。上田は後半43分までプレー。渡辺はフル出場で最後までピッチに立った。試合はそのまま終了し、1-1で引き分けた。
オランダ・エールディビジは22日に第28節を行った。DF渡辺剛と上田綺世が所属するフェイエノールトと、DF板倉滉とDF冨安健洋が所属するアヤックスの対戦は、1-1で引き分けた。
日本代表に選出された3人の対戦となった。フェイエノールトは渡辺と上田がともに先発出場。前節にアヤックス加入後初先発となった冨安は2試合連続スタメン。左SBで起用された。果敢に攻め立てるFWアニス・ハジ・ムーサを相手に、安定かつ高い強度の守備でブロックする。前半にはハジ・ムーサの突破を体ごと弾き飛ばし、後半28分の途中交代直前には、再びハジ・ムーサの突破をピンポイントでストップさせる好プレーも見せた。
前半をスコアレスで折り返すと、後半9分に均衡が破れる。アヤックスはMFショーン・ステュアが右足ミドルをゴールに突き刺した。
冨安は前節の69分よりも4分長い73分間をプレー。足を攣ったような素振りを見せたものの、途中交代は自らの足でピッチを後にした。来週からの1年9か月ぶりとなる代表活動に向け、コンディション復調の兆しを見せた。
後半37分、フェイエノールトは敵陣PA内でファウルを誘発し、PKを獲得する。MFヤクブ・モデルが決め切り、1-1と同点に追いついた。上田は後半43分までプレー。渡辺はフル出場で最後までピッチに立った。試合はそのまま終了し、1-1で引き分けた。