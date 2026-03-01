ラ・リーガ 25/26の第29節 セルタとアラベスの試合が、3月23日00:15にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。

セルタはフェラン・ジュルガ（FW）、ボルハ・イグレシアス（FW）、ジョーンズ・エルアブデラウイ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはトニ・マルティネス（FW）、ルーカス・ボイエ（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。セルタのハビ・ロドリゲス（DF）のアシストからフェラン・ジュルガ（FW）がゴールを決めてセルタが先制。

さらに27分セルタが追加点。フェラン・ジュルガ（FW）のアシストからウーゴ・アルバレス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに37分セルタが追加点。ウーゴ・ソテーロ（MF）のアシストからフェラン・ジュルガ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

しかし、45+3分、アラベスのアンヘル・ペレス イダルゴ（DF）のアシストからトニ・マルティネス（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

ここで前半が終了。3-1とセルタがリードしてハーフタイムを迎えた。

アラベスは後半の頭から4人が交代。ジョン・パチェコ（DF）、パブロ・イバニェス（MF）、カルレス・アレーニャ（MF）、ルーカス・ボイエ（FW）に代わりアブデ・レバッハ（FW）、ジョン・グリディ（MF）、デニス・スアレス（MF）、イブラヒム・ジャバテ（FW）がピッチに入る。

50分、アラベスのトニ・マルティネス（FW）のアシストからアンヘル・ペレス イダルゴ（DF）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

54分、セルタは同時に2人を交代。オスカル・ミンゲサ（DF）、アルバロ・ヌニェス（DF）に代わりフェル・ロペス（FW）、セルヒオ・カレイラ（DF）がピッチに入る。

69分、セルタは同時に2人を交代。ジョーンズ・エルアブデラウイ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）に代わりパブロ・ドゥラン（FW）、ハビ・ルエダ（DF）がピッチに入る。

74分アラベスが同点に追いつく。アブデ・レバッハ（FW）のアシストからトニ・マルティネス（FW）がゴールを決めて3-3。試合は振り出しに。

さらに78分アラベスが逆転。ビクトル・パラダ（DF）のアシストからアブデ・レバッハ（FW）がゴールを決めて3-4と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。アラベスが3-4で勝利した。

なお、セルタは45+3分にハビ・ロドリゲス（DF）、65分にフェル・ロペス（FW）に、またアラベスは22分にジョン・パチェコ（DF）、90+4分にデニス・スアレス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 02:20:21 更新