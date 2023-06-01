KEY TO LIT中村嶺亜、ジュニア異例の「anan」ソロ表紙で鍛え上げた腹筋披露 デビューへの意気込みも
【モデルプレス＝2026/03/23】KEY TO LIT（キテレツ）の中村嶺亜が、4月1日発売の「anan」2490号（マガジンハウス）表紙に初登場。撮影のために鍛え上げた腹筋を披露している。
【写真】STARTOジュニア、鍛え上げられた肉体美
4月2日の29歳の誕生日前日、さらには4月3日から開催の初の個展「ReBELiUM（リベリウム）」目前というスペシャルなタイミングでの初表紙という中、本人とも打ち合わせも重ね、唯一無二の表紙とグラビアを本人の全面協力のもと制作。個展でも披露されるアート作品との撮影のほか、今回のグラビアに合わせた描きおろしのアートも収録した。撮影のために鍛え上げた腹筋と、自身のアートとのコラボなど、いろんな異例のスペシャルがギュッと詰まったフォトグラビアに仕上がった。
以前にも同誌で鍛え抜かれた腹筋を披露した中村。「抜擢していただいたからには、絶対にカッコよく見せたかった」という本人の気合もあり、今回は初表紙用に顔の仕上がりと腹筋の仕上がりを両立させる “特別メニュー”で撮影に臨んだ。トレーニングと食事制限がつくりあげた究極ビジュを今回様々なスタイリングで激写。“恋人にしたいジュニア”としても知られる中村ならではの彼氏感たっぷりの肌見せから、上裸にパールを巻いたアーティスティックなスタイリング、さらにはKEY TO LITの奇想天外感にインスパイアされたオリエンタルな奇天烈ファッションまで。中村ならではな魅力の“ふり幅”も見どころだ。
約7000字に及ぶロングインタビューでは、約17年に及ぶジュニアとしての思いを振り返りつつ、デビューへの意気込みを熱く語った中村。アイドルとして常に笑顔を絶やさず活動できた理由、個展に際し掲げたテーマ“反逆”“反乱”という言葉にこめた意味など、いまの中村を深掘りできるインタビューとなっている。
中村は「ananの表紙、ソロ表紙を飾ることは、すごいことだと自覚していて。このタイミングで、素敵で光栄な機会を頂いたからには、頑張らなきゃと、カラダづくりにもめちゃくちゃ気合が入りました。僕にとっても特別な1冊、そして “今しかない中村嶺亜”を見てほしいです！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTOジュニア、鍛え上げられた肉体美
◆中村嶺亜「anan」で鍛え上げた腹筋披露
4月2日の29歳の誕生日前日、さらには4月3日から開催の初の個展「ReBELiUM（リベリウム）」目前というスペシャルなタイミングでの初表紙という中、本人とも打ち合わせも重ね、唯一無二の表紙とグラビアを本人の全面協力のもと制作。個展でも披露されるアート作品との撮影のほか、今回のグラビアに合わせた描きおろしのアートも収録した。撮影のために鍛え上げた腹筋と、自身のアートとのコラボなど、いろんな異例のスペシャルがギュッと詰まったフォトグラビアに仕上がった。
◆中村嶺亜、デビューへの意気込み語る
約7000字に及ぶロングインタビューでは、約17年に及ぶジュニアとしての思いを振り返りつつ、デビューへの意気込みを熱く語った中村。アイドルとして常に笑顔を絶やさず活動できた理由、個展に際し掲げたテーマ“反逆”“反乱”という言葉にこめた意味など、いまの中村を深掘りできるインタビューとなっている。
中村は「ananの表紙、ソロ表紙を飾ることは、すごいことだと自覚していて。このタイミングで、素敵で光栄な機会を頂いたからには、頑張らなきゃと、カラダづくりにもめちゃくちゃ気合が入りました。僕にとっても特別な1冊、そして “今しかない中村嶺亜”を見てほしいです！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】