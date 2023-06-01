気象台は、午前2時8分に、なだれ注意報を釧路市阿寒、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・釧路市阿寒、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町などに発表（雪崩注意報） 23日02:08時点

根室、釧路地方では、23日昼前まで濃霧による視程障害に、23日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■釧路市阿寒

□なだれ注意報【発表】

23日にかけて注意



■標茶町

□なだれ注意報【発表】

23日にかけて注意



■弟子屈町

□なだれ注意報【発表】

23日にかけて注意



■鶴居村

□なだれ注意報【発表】

23日にかけて注意



■白糠町

□なだれ注意報【発表】

23日にかけて注意



■別海町

□なだれ注意報【発表】

23日にかけて注意



■中標津町

□なだれ注意報【発表】

23日にかけて注意



■標津町

□なだれ注意報【発表】

23日にかけて注意



■羅臼町

□なだれ注意報【発表】

23日にかけて注意



