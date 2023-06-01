前回、ついに自身が心の底から欲していた「怜治（ジェシー）と一緒に逃げたい」という望みを自覚したこずえ（篠原涼子）。ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）の第9話では、こずえに対する怜治と佐伯（藤木直人）の思いが複雑に入り乱れながら、とうとう計画されていた脱獄劇が実行に移されることになった。

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こずえが新たに考案した脱獄計画の裏では、さまざまな人物の思惑がうごめいていた。教団「廻の光」幹部の沼田（久保田悠来）に加えて、一度は衝突した渡海（高橋努）と河北（カルマ）を仲間に引き入れたものの、決して一枚岩になれるような人選ではない。

さらに、新たに所長になった関川（新納慎也）は、こずえによって地位を失墜させられた小柳（宇梶剛士）からの忠告を受けて、脱獄計画に加担している疑惑のある彼女を警戒していた。こずえではなく知念（柏木悠）を監視システムの担当に任命し、電子ロックがダウンする約10分間で、こずえが怪しい動きをしようものなら現行犯で捕えようと画策する。

佐伯も教団「廻の光」の捜査関係者からの情報が耳に入り、こずえが教団の信者と秘密裏に会っていることを知る。こずえはプロポーズを受け入れてくれた。それでも、佐伯が彼女の思いを心から信じることができなかったのは、間違いなく怜治の存在があったからだ。

面会室で怜治と対峙した佐伯は「こずえを犯罪者にはさせない。お前から守る」と強い口調で断言する。一方の怜治も「向こうは本気なのか。俺はそうは思わない」と応戦し、緊張感の漂う激しい舌戦が繰り広げられる。気押されそうなほどの剣幕でアクリル板越しに睨み合うジェシーと藤木直人の表情には、こずえを思うがゆえの情動が滲み出す。それは彼女にずっと好意を持っていた佐伯と変わらないくらい、怜治がこずえに対して特別な思いを抱いていることを意味していた。実際、懲罰室でこずえに「嘘でも結婚なんて受けてほしくなかった」と怜治ははっきりこずえに伝えていたが、これまでの彼なら思っていても口にすることはなかったはずだ。

佐伯から見れば、怜治がこずえを脱獄に巻き込んでいるように映っていることだろう。しかし、実際に脱獄計画を主導しているのはこずえ。刑務官に内通者がいることや脱獄ルートまで、すべて関川に筒抜けになっているなかでも、計画を実行に移すこずえの意思は想像以上に固かった。

そして、避難訓練の当日。計画通りに懲罰室から抜け出した4人だが、彼らの運命は大きく分かれることになった。先に資材倉庫に到着していた渡海と河北は囮にされて、警備隊に捕えられた一方で、怜治と沼田はこずえの臨機応変な対応によって監視の目を潜り抜ける。まさか加世子（中島ひろ子）だけでなく、知念までも仲間に引き入れていたとは驚いた。冷静沈着に状況を把握することができて、なおかつ人心掌握に長けたこずえでなければ、この脱獄劇が完遂されることはなかったとあらためて思い知る。

物語の終盤、大門で振り返った怜治は、こずえの被っていた刑務官を象徴する帽子を取り去って「一緒に逃げよう」と声をかけ、彼女に向かって手を伸ばす。それはずっとこずえが頭の中で反芻していた一縷の望み。しかし、彼女が怜治の手を握る直前、こずえにスタンガンで気絶させられていた佐伯が、2人の逃避行を阻むために駆けつける。怜治を守ろうとするこずえの動きを目の当たりにして、果たして佐伯はどんな言葉をかけるだろうか。

脱獄劇からの逃避行にハッピーエンドが待ち受けているとはなかなか想像しづらい。それでも、ともに逃げることを選んだこずえと怜治の行方と、禁断の恋に落ちた2人の運命を最後まで見届けたい。

（文＝ばやし）