【テニス速報】 マイアミ・オープン 第6日 マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス vs フランシスコ カブラル / ルカス ミードラー
マイアミ・オープン
大会期間：2026年3月23日～2026年3月30日
開催地：アメリカ マイアミ, フロリダ
コート：ハード（屋外）
結果：[マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス] 2 - 1 [フランシスコ カブラル / ルカス ミードラー]
マイアミ・オープン第6日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子ダブルス1回戦で、第1シードのマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスとフランシスコ カブラル / ルカス ミードラーが対戦した。
第1セットはマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスが6-4で先取。第2セットはフランシスコ カブラル / ルカス ミードラーが7-5で奪い返したが、第3セットはマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスが10-5で制し、マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-23 01:52:08 更新