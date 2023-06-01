[3.22 ブンデスリーガ第27節](ミレントア・シュタディオン)

※25:30開始

<出場メンバー>

[ザンクト・パウリ]

先発

GK 22 ニコラ・バシリ

DF 5 ハウケ・バール

DF 8 エリック・スミス

DF 15 安藤智哉

MF 7 ジャクソン・アーバイン

MF 11 アルカディウシュ・ピルカ

MF 16 藤田譲瑠チマ

MF 20 マティアス・ラスムセン

MF 21 ラース・リツカ

MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ

FW 10 ダネル・シナニ

控え

GK 1 ベン・フォル

DF 4 ダビド・ネメス

DF 23 ルイス・オピー

DF 25 アダム・ジビガワ

MF 24 コナー・メトカーフ

FW 9 アブドゥリー・シーセイ

FW 18 原大智

FW 19 マルティン・カールス

FW 27 アンドレアス・フントンジ

監督

アレクサンダー・ブレッシン

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 28 マティアス・ギンター

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

DF 43 ブルーノ・オグブス

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 14 鈴木唯人

MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 7 デリー・シャーハント

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 22 シリアケ・イリエ

監督

ユリアン・シュスター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります