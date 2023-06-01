S・パウリvsフライブルク スタメン発表
[3.22 ブンデスリーガ第27節](ミレントア・シュタディオン)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 5 ハウケ・バール
DF 8 エリック・スミス
DF 15 安藤智哉
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 20 マティアス・ラスムセン
MF 21 ラース・リツカ
MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
FW 10 ダネル・シナニ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 4 ダビド・ネメス
DF 23 ルイス・オピー
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 19 マルティン・カールス
FW 27 アンドレアス・フントンジ
監督
アレクサンダー・ブレッシン
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 43 ブルーノ・オグブス
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 22 シリアケ・イリエ
監督
ユリアン・シュスター
※25:30開始
<出場メンバー>
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 5 ハウケ・バール
DF 8 エリック・スミス
DF 15 安藤智哉
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 20 マティアス・ラスムセン
MF 21 ラース・リツカ
MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 4 ダビド・ネメス
DF 23 ルイス・オピー
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 19 マルティン・カールス
FW 27 アンドレアス・フントンジ
監督
アレクサンダー・ブレッシン
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 43 ブルーノ・オグブス
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 22 シリアケ・イリエ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります