１５日、南寧市で開かれた第３回「春を抱く」南寧青秀山花シーズン・トレイルランニング大会。（南寧＝新華社配信）

【新華社南寧3月22日】中国広西チワン族自治区は初春を迎え、花の観賞や観光、スポーツ、農業を融合させる取り組みが各地で進んでいる。「花見経済」は春の消費を刺激し、農村振興を後押し、文化観光の質の高い発展を推進している。

南寧市の青秀山風景区は花の見頃を迎え、キバナノウゼンや桜、ブーゲンビリアなど色とりどりの花が次々と咲き誇っている。第3回「春を抱く」南寧青秀山花シーズン・トレイルランニング大会も開かれ、3千人のランナーが花の中を軽快に駆け抜けた。大会は南寧市の春の恒例イベントの一つで、花の観賞とスポーツというユニークな組み合わせが春のレジャーの新たな選択肢となっている。

南寧市青秀山風景区の桜園で早咲き桜を観賞する人たち。（南寧＝新華社配信）

南寧園博園では桃の花5千株余りが満開となり、キンギョソウ30万株とともに色鮮やかな花の絨毯を織りなしている。同園は花の観賞と民俗文化を組み合わせた第5回「山水桃花シーズン」を開催。中国伝統文化の要素を取り入れた「国風」文化イベントが行われ、訪れた人々が花の海で中国文化の美しさに触れていた。

南寧市の南寧園博園で満開となった桃の花。（南寧＝新華社配信）

南寧市の観光部門は景勝地や公園、旅行会社、探究学習運営機関、ホテルの連携を推進。テーマ別の観光ルートや探究学習プログラム、宿泊パッケージなどを打ち出し、観光消費市場の新たな活力を引き出している。

南寧市の南寧園博園で「花の海」を織りなす３０万株のキンギョソウ。（南寧＝新華社配信）

同市馬山県周鹿鎮の現代種苗業科技産業パークでは、400ムー（約27ヘクタール）余りの菜の花が満開となった。周鹿鎮が打ち出した「花の海観光＋いちご狩り」の農業体験コースは、周辺のアグリツーリズムの利用客数を前年同期に比べ4割以上増加させたほか、特産品の販売も押し上げ、「花見経済」は村民が収入を増やす重要な手段となった。

南寧市馬山県周鹿鎮の現代種苗業科技産業パークで満開となった菜の花。（南寧＝新華社配信）

柳州市では30万株のバウヒニアが競うように咲き、多くの人が足を止めて見入っていた。バウヒニアはここ数年、同市に観光客の増加と消費の伸びを効果的にもたらしている。

柳州市の道路沿いを彩るバウヒニア。（南寧＝新華社配信）

桂林市陽朔（ようさく）県では、遇竜河沿いに咲く菜の花やハクモクレン、桃の花が多くのハイキング客を集めている。桂林では、美しい自然と咲き誇る花々の中を歩くことがハイカーの春の楽しみとなっている。

桂林市陽朔県で満開となったハクモクレン。（南寧＝新華社配信）

広西チワン族自治区は今春、花と観光、花とスポーツ、花と農業など多元的要素を融合させた業態の育成を積極的に進め、飲食や宿泊、ショッピングなど幅広い分野で消費を拡大させている。（陳燕、閉秀玉）