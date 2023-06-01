イランが21日に行ったイスラエル南部の2つの都市への攻撃で、少なくとも180人がケガをしました。イランメディアは、ナタンツの核施設が攻撃されたことへの報復だと報じています。

中東の衛星テレビ局・アルジャジーラによりますと、イランが21日夜、イスラエル南部のアラドとディモナをミサイル攻撃し、少なくとも180人がケガをしました。ロイター通信によりますと、ネタニヤフ首相は22日、アラドを訪れ、「国全体が戦いの前線だ。この戦いに私たちは勝利する」と述べて、市民に有事の際の避難を呼びかけました。

ロイター通信によりますと、攻撃を受けた都市の近くにはイスラエル最大級の空軍基地など複数の軍事施設があり、ディモナには核関連施設があります。

IAEA（＝国際原子力機関）は、ディモナにある原子力研究センターに被害が出たとの情報はないと発表しました。また、周辺国からの情報として、攻撃後に異常な放射線レベルの報告はないとしています。

一方、イランの国営テレビは攻撃について、同じ日にナタンツの核施設が攻撃されたことへの「報復」だと報じたということです。