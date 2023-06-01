アメリカのトランプ大統領は21日、イランがホルムズ海峡を48時間以内に開放しなければ「イランの発電所を壊滅させる」との考えを示しました。これに対しイラン側は、攻撃が実行されれば、ホルムズ海峡を完全に封鎖すると警告しました。

トランプ大統領は21日夜、SNSに、イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ「アメリカはイラン最大の発電所を最初の標的にして、あらゆる発電所を攻撃して壊滅させる！」と投稿しました。

ホルムズ海峡が事実上封鎖され、原油価格高騰の原因となる中、市民生活にも影響が及ぶ発電所への攻撃を示すことで、海峡の早期の開放をイランに強く迫った形です。

これに対し、イラン側は反発しています。イラン国営通信によりますと、革命防衛隊は22日に声明で、アメリカが発電所を標的にした場合、イランはホルムズ海峡を「完全に封鎖する」と警告しました。

また、アメリカの株を保有する企業は「完全に破壊される」としたほか、アメリカ軍基地がある国のエネルギー施設も「我々の正当な標的になる」と警告しています。

イラン側は徹底抗戦する構えで、軍事衝突の規模が一気にエスカレートする懸念が強まっています。