【今日の献立】2026年3月23日(月)「アサリのボンゴレスパゲティー」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アサリのボンゴレスパゲティー」 「アスパラのチーズ焼き」 「セロリのマリネ」 の全3品。
カフェで食べるようなイタリアンをお家でどうぞ。ワインが飲みたくなるかも!?
【主食】アサリのボンゴレスパゲティー
シンプルな材料でサッと作れるのに、本格的なパスタです。
調理時間：10分
カロリー：479Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
プチトマト 8個
ニンニク (みじん切り)1片分
赤唐辛子 (輪切り)1本分
白ワイン 80ml
塩 少々
スパゲティー 160g
塩 20g
オリーブ油 大さじ2
パセリ (みじん切り)適量
2. スパゲティーをゆでる間に具を準備する。フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて弱火にかける。アサリ、白ワイン、赤唐辛子、塩を加えて蓋をし、弱火で蒸す。口が開いたらアサリを取り出しておく。
3. フライパンにスパゲティーとプチトマトを加え、煮汁とからませながら水分がなくなるまで強火で加熱する。器に盛り、アサリをのせてパセリを散らす。
【副菜】アスパラのチーズ焼き
焼いたアスパラがホクホクしておいしいです。卵をからめてどうぞ。
調理時間：10分
カロリー：185Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
粗びき黒コショウ 少々
粉チーズ 大さじ2
溶かしバター 10g
レモン汁 適量 温泉卵 2個
【副菜】セロリのマリネ
ニンニクの風味がポイント。ヘルシーなおつまみとしても。
調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：72Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
レモン汁 1/2個分
白ワイン 大さじ1
EVオリーブ油 大さじ1
ニンニク (すりおろし)1/2片分
塩コショウ 少々
30分程冷やすと、より美味しくなりますよ！
カフェで食べるようなイタリアンをお家でどうぞ。ワインが飲みたくなるかも!?
【主食】アサリのボンゴレスパゲティー
シンプルな材料でサッと作れるのに、本格的なパスタです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：479Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）アサリ (砂出し)200g
プチトマト 8個
ニンニク (みじん切り)1片分
赤唐辛子 (輪切り)1本分
白ワイン 80ml
塩 少々
スパゲティー 160g
塩 20g
オリーブ油 大さじ2
パセリ (みじん切り)適量
【下準備】アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げておく。プチトマトはヘタを取って洗う。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にたっぷりの分量外の湯2000mlを沸かして塩を加え、スパゲティーをゆでる。表示のゆで時間の1分前にザルに上げ、水気をきる。
©Eレシピ
2. スパゲティーをゆでる間に具を準備する。フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて弱火にかける。アサリ、白ワイン、赤唐辛子、塩を加えて蓋をし、弱火で蒸す。口が開いたらアサリを取り出しておく。
©Eレシピ
3. フライパンにスパゲティーとプチトマトを加え、煮汁とからませながら水分がなくなるまで強火で加熱する。器に盛り、アサリをのせてパセリを散らす。
©Eレシピ
【副菜】アスパラのチーズ焼き
焼いたアスパラがホクホクしておいしいです。卵をからめてどうぞ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：185Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）グリーンアスパラ 8本 塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
粉チーズ 大さじ2
溶かしバター 10g
レモン汁 適量 温泉卵 2個
【下準備】グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除く。耐熱容器の大きさに合わせて切り、かためにゆでる。
©Eレシピ
【作り方】1. 耐熱容器にグリーンアスパラを並べ、塩、粗びき黒コショウ、溶かしバター、粉チーズを全体にかけ、トースターでこんがりと焼く。レモン汁をかけ、温泉卵をのせる。
©Eレシピ
【副菜】セロリのマリネ
ニンニクの風味がポイント。ヘルシーなおつまみとしても。
©Eレシピ
調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：72Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）セロリ 1本 ＜マリネ液＞
レモン汁 1/2個分
白ワイン 大さじ1
EVオリーブ油 大さじ1
ニンニク (すりおろし)1/2片分
塩コショウ 少々
【下準備】セロリは筋を引き、斜め薄切りにする。ボウルで＜マリネ液＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜マリネ液＞のボウルにセロリを入れて混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やし、器に盛る。
©Eレシピ
30分程冷やすと、より美味しくなりますよ！