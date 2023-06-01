プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アサリのボンゴレスパゲティー」 「アスパラのチーズ焼き」 「セロリのマリネ」 の全3品。
カフェで食べるようなイタリアンをお家でどうぞ。ワインが飲みたくなるかも!?

【主食】アサリのボンゴレスパゲティー
シンプルな材料でサッと作れるのに、本格的なパスタです。

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調理時間：10分
カロリー：479Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

アサリ  (砂出し)200g
プチトマト  8個
ニンニク  (みじん切り)1片分
赤唐辛子  (輪切り)1本分
白ワイン  80ml
塩  少々
スパゲティー  160g
  塩  20g
オリーブ油  大さじ2
パセリ  (みじん切り)適量

【下準備】

アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げておく。プチトマトはヘタを取って洗う。

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【作り方】

1. 鍋にたっぷりの分量外の湯2000mlを沸かして塩を加え、スパゲティーをゆでる。表示のゆで時間の1分前にザルに上げ、水気をきる。

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2. スパゲティーをゆでる間に具を準備する。フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて弱火にかける。アサリ、白ワイン、赤唐辛子、塩を加えて蓋をし、弱火で蒸す。口が開いたらアサリを取り出しておく。

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3. フライパンにスパゲティーとプチトマトを加え、煮汁とからませながら水分がなくなるまで強火で加熱する。器に盛り、アサリをのせてパセリを散らす。

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【副菜】アスパラのチーズ焼き
焼いたアスパラがホクホクしておいしいです。卵をからめてどうぞ。

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調理時間：10分
カロリー：185Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

グリーンアスパラ  8本 塩  少々
粗びき黒コショウ  少々
粉チーズ  大さじ2
溶かしバター  10g
レモン汁  適量 温泉卵  2個

【下準備】

グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除く。耐熱容器の大きさに合わせて切り、かためにゆでる。

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【作り方】

1. 耐熱容器にグリーンアスパラを並べ、塩、粗びき黒コショウ、溶かしバター、粉チーズを全体にかけ、トースターでこんがりと焼く。レモン汁をかけ、温泉卵をのせる。

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【副菜】セロリのマリネ
ニンニクの風味がポイント。ヘルシーなおつまみとしても。

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調理時間：5分+漬ける時間
カロリー：72Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

セロリ  1本 ＜マリネ液＞
  レモン汁  1/2個分
  白ワイン  大さじ1
  EVオリーブ油  大さじ1
  ニンニク  (すりおろし)1/2片分
  塩コショウ  少々

【下準備】

セロリは筋を引き、斜め薄切りにする。ボウルで＜マリネ液＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. ＜マリネ液＞のボウルにセロリを入れて混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やし、器に盛る。

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30分程冷やすと、より美味しくなりますよ！