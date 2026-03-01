エールディヴィジ 25/26の第28節 ユトレヒトとイーグルスの試合が、3月22日22:30にガルゲンワールド・スタディオンにて行われた。

ユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはマティス・スレイ（FW）、ステファン・シグルダルソン（FW）、ジェイデン・スロリー（FW）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。ユトレヒトのアンヘル・アラルコン（FW）のアシストからジバイ・ゼキエル（MF）がヘディングシュートを決めてユトレヒトが先制。

さらに37分ユトレヒトが追加点。ヨアン・カトリヌ（FW）のアシストからアルチョム・ステパノフ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とユトレヒトがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ユトレヒトが2-0で勝利した。

なお、ユトレヒトは45+2分にダニ・デビト（MF）、79分にヨアン・カトリヌ（FW）に、またイーグルスは75分にティボ・バーテン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 00:40:37 更新