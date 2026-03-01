セリエA 25/26の第30節 アタランタとベローナの試合が、3月22日23:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。

アタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはギフト・オルバン（FW）、キーロン・ボウイ（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）らが先発に名を連ねた。

37分に試合が動く。アタランタのダビデ・ザッパコスタ（DF）がゴールを決めてアタランタが先制。

ここで前半が終了。1-0とアタランタがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、アタランタが1-0で勝利した。

なお、アタランタは83分にイサク・ヒエン（DF）に、またベローナは17分にandrias edmundsson（MF）、54分にニコラ・バレンティーニ（DF）、63分にロベルト・ガリアルディーニ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 01:00:25 更新