セリエA 25/26の第30節 ボローニャとラツィオの試合が、3月22日23:00にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはペドロ（FW）、ダニエル・マルディーニ（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）らが先発に名を連ねた。

26分、ラツィオが選手交代を行う。マリオ・ヒラ（DF）に代わりオリバー・プロフストガード（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

ラツィオは後半の頭から選手交代。ペドロ（FW）からタイアニ・ノスリン（FW）に交代した。

62分、ラツィオは同時に2人を交代。グスタフ・イサクセン（FW）、ダニエル・マルディーニ（FW）に代わりマッテオ・キャンセリエリ（FW）、ブレ・ディア（FW）がピッチに入る。

62分、ボローニャは同時に2人を交代。リッカルド・オルソリーニ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）に代わりベンジャミン・ドミンゲス（FW）、ニコロ・カンビアーギ（MF）がピッチに入る。

72分、ついに均衡が崩れる。ラツィオのケネス・テーラー（MF）がゴールが生まれラツィオが先制する。

76分、ボローニャは同時に2人を交代。トールビョルン・ヘッゲム（DF）、フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）に代わりジョン・ルクミ（DF）、タイス・ダリンガ（FW）がピッチに入る。

82分ラツィオに貴重な追加点が入る。ブレ・ディア（FW）のアシストからケネス・テーラー（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後もボローニャの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ラツィオが0-2で勝利した。

なお、ボローニャは65分にサンティアゴ・カストロ（FW）に、またラツィオは77分にケネス・テーラー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 01:00:30 更新