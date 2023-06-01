冨安健洋が圧巻プレーも、右足を気にして途中交代。アヤックス、上田＆渡辺が先発したフェイエノールトとの“デ・クラシケル”は１−１ドロー

冨安健洋が圧巻プレーも、右足を気にして途中交代。アヤックス、上田＆渡辺が先発したフェイエノールトとの“デ・クラシケル”は１−１ドロー