CB初先発の柏DF山之内佑成、WBとの違いに葛藤も攻撃で存在感「長所を出しながらやれた」
[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節 柏 3-0 水戸 三協F柏]
柏レイソルのルーキーが、新たな役割で評価を高めている。3-4-2-1の右センターバック(CB)として先発したDF山之内佑成は、後半44分にDF馬場晴也が投入されると右ウイングバック(WB)へポジションを上げ、3-0の勝利に大きく貢献した。
昨年、柏の右CBで圧倒的な存在感を放っていたのがDF原田亘だった。攻撃的なサッカーでリーグを席巻していた柏では、左右のCBにも攻撃参加が求められている。攻守で貢献度の高い原田は、シーズン終了後に「2025Jリーグ優秀選手賞」にも選出された。
今年も活躍が期待されている原田は、14日の町田戦で負傷交代。以降はメンバー外が続く状況だ。そんななか水戸戦で先発の座を射止めたのが山之内だった。東洋大では左サイドバック(SB)として鳴らしていた山之内だが高校ではCBとしてプレーしており、東洋大でもCBとして出場することもあった。
東洋大4年時の昨年10月4日には、Jデビューをはたしていた山之内。デビュー戦は途中出場で右WB。柏にきてから挑戦するポジションで、出場機会を重ねていった。
そしてルーキーイヤーとなる2026年、J1百年構想リーグの開幕節で左WBを務めた山之内は、前節・浦和戦では1点ビハインドのなかで後半15分に右CBの馬場に代わってピッチへ。そのまま右CBにおさまった。浦和戦、そして水戸戦と2試合連続のCB起用を終えて、山之内はそのやりがいを語る。
「WBと違って見えるものが大きい分、悩むこともありましたけど、いろいろな選手をサポートしながら自分の長所であったりとかを上手く出しながらやれたかなと思います」
CBとしてプレーしていたものの、自身の長所である縦への推進力も発揮した。山之内の1列前で構える右WB久保藤次郎との連携で敵陣深くまで侵入。スプリント回数はチームトップの17回だった。
「攻撃のところでは自分の武器でスプリントをして、そういうところでチームを救っていかないといけないと思っていたので、ポケットをとりに行くアクションであったり、守備のところでは1対1をやらせないところだったり、そういうところを心がけました」
山之内のユーティリティ性が、柏で確かな価値を示している。
(取材・文 奥山典幸)
柏レイソルのルーキーが、新たな役割で評価を高めている。3-4-2-1の右センターバック(CB)として先発したDF山之内佑成は、後半44分にDF馬場晴也が投入されると右ウイングバック(WB)へポジションを上げ、3-0の勝利に大きく貢献した。
昨年、柏の右CBで圧倒的な存在感を放っていたのがDF原田亘だった。攻撃的なサッカーでリーグを席巻していた柏では、左右のCBにも攻撃参加が求められている。攻守で貢献度の高い原田は、シーズン終了後に「2025Jリーグ優秀選手賞」にも選出された。
東洋大4年時の昨年10月4日には、Jデビューをはたしていた山之内。デビュー戦は途中出場で右WB。柏にきてから挑戦するポジションで、出場機会を重ねていった。
そしてルーキーイヤーとなる2026年、J1百年構想リーグの開幕節で左WBを務めた山之内は、前節・浦和戦では1点ビハインドのなかで後半15分に右CBの馬場に代わってピッチへ。そのまま右CBにおさまった。浦和戦、そして水戸戦と2試合連続のCB起用を終えて、山之内はそのやりがいを語る。
「WBと違って見えるものが大きい分、悩むこともありましたけど、いろいろな選手をサポートしながら自分の長所であったりとかを上手く出しながらやれたかなと思います」
CBとしてプレーしていたものの、自身の長所である縦への推進力も発揮した。山之内の1列前で構える右WB久保藤次郎との連携で敵陣深くまで侵入。スプリント回数はチームトップの17回だった。
「攻撃のところでは自分の武器でスプリントをして、そういうところでチームを救っていかないといけないと思っていたので、ポケットをとりに行くアクションであったり、守備のところでは1対1をやらせないところだったり、そういうところを心がけました」
山之内のユーティリティ性が、柏で確かな価値を示している。
(取材・文 奥山典幸)