ラ・リーガ 25/26の第29節 バルセロナとラヨ・バリェカノの試合が、3月22日22:00にカンプノウにて行われた。

バルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラフィーニャ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはイシ・パラソン（MF）、フラン・ペレス（MF）、ジェラール・グンバウ（MF）らが先発に名を連ねた。

24分に試合が動く。バルセロナのジョアン・カンセロ（DF）のアシストからロナルド・アラウホ（DF）がヘディングシュートを決めてバルセロナが先制。

ここで前半が終了。1-0とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、バルセロナが1-0で勝利した。

なお、バルセロナは8分にラフィーニャ（FW）、26分にラミン・ヤマル（FW）、72分にパウ・クバルシ（DF）に、またラヨ・バリェカノは34分にオスカル・バレンティン（MF）、65分にフラン・ペレス（MF）、67分にパテ・シス（MF）、88分にイシ・パラソン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 00:10:15 更新