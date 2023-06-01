星街すいせいのアーティスト活動強化を目的とした個人事務所「Studio STELLAR」の設立と、新支援体制への移行がカバー株式会社から発表された。以下、カバー株式会社からのリリースとなる。

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星街すいせいは、2018年3月22日のデビュー以来アーティスト活動を軸に、様々な領域で活躍してまいりました。2019年にホロライブプロダクションに所属してからは、VTuberとして初となるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」出演やYouTubeでのMV「ビビデバ」の1億再生突破といった実績を残し、さいたまスーパーアリーナ、日本武道館などでのライブ公演を成功させるなど、一歩ずつアーティストとしての人気・実力を高めながら精力的な活動を続けております。

こうした中で今後の活動方針について協議を積み重ね、自身の目標と語る東京ドーム公演の実現、そしてさらなるメジャーシーンでの活躍を目指すに当たって、個人事務所の設立によるソロ活動に活動の軸を移すことといたしました。

当社は、これまでの実績と彼女の熱意に敬意を表しつつ、今回の個人事務所設立をはじめとする体制の変更は、今後の音楽活動を先鋭化させより高みに登り続けるための選択肢として不可欠なものと考えております。また、この挑戦を通じてVTuberの活躍の場を広げることは、当社のミッションである「世界が愛するカルチャー」の実現に向けた大きな一歩になると考えております。

ホロライブプロダクション、ひいてはVTuber業界全体がより多くの人々に親しまれる文化へと昇華する未来において、星街すいせいの飛躍は重要な役割を果たすものであり、当社は引き続き、彼女の活動を全面的にサポートしてまいります。

これに伴う今後の活動に関して、ホロライブプロダクションに所属するVTuberとしてのコラボやグループ活動は継続する予定であり、イベント出演や商品企画等の各種施策についても、当社および関係各所との協議のもと適宜実施してまいります。

一方で、今後、ソロアーティストとしての、音楽活動、配信活動、新規のグッズ販売、ファンクラブ運営等については、個人事務所「Studio STELLAR」に移行することとなります。

なお、個人事務所設立に当たっては、株式会社NERD（代表取締役社長：高橋 政記 / 代表取締役：大澤 創太）がタレントマネジメントを担い、当社との協業・連携体制の下、ソロアーティスト活動を支援する予定です。

当社は、今後も彼女の活躍を支え続けてまいります。引き続き、星街すいせい並びにホロライブプロダクションへのご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

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なお、星街すいせいは自身の誕生日である2026年3月22日（日）の20：00より、YouTubeチャンネルにて生ライブとともに上記の個人事務所「Studio STELLAR」設立発表と合わせて、オフィシャルファンクラブ「星詠み」のオープン、自身最大規模の東名阪福4都市アリーナツアー＜HOSHIMACHI SUISEI ARENA TOUR 2026 Once Upon a Stellar＞と＜Midnight Grand Orchestra＞2ndライブの開催、公式オンラインショップ「HOSHIMACHI SUISEI ONLINE STORE」の始動、新しいアーティスト写真やタイポグラフィ、待望のロゴ、そして新曲の発表など、たくさんの重大発表を行い、多くのファンを歓喜させた。

なお、ホロライブでの活動もこれまで通り変わらず行なっていくとも、本人の口から告げられた。

＜HOSHIMACHI SUISEI ARENA TOUR 2026 「Once Upon a Stellar」＞

2026年9月8日（火）

open 17：30 / start 19：00

会場：Kアリーナ横浜（神奈川県） 2026年9月9日（水）

open 17：30 / start 19：00

会場：Kアリーナ横浜（神奈川県） 2026年10月21日（水）

open 18：00 / start 19：00

会場：GLION ARENA KOBE（兵庫県） 2026年11月7日（土）

open 17：00 / start 18：00

会場：IGアリーナ（愛知県） 2026年11月12日（木）

open 18：00 / start 19：00

会場：マリンメッセ福岡A館（福岡県） ■チケット受付期間

オフィシャルファンクラブ「星詠み」会員先行

2026年3月22日（日）21：00 〜 2026年4月6日（月）23：59

＜Midnight Grand Orchestra 2nd LIVE「Project： Allegro」＞

2027年2月11日（木・祝）

open 15：30 / start 17：00

会場：幕張メッセ 国際展示場 4-6ホール（千葉県）

■チケット受付期間

オフィシャルファンクラブ「星詠み」会員先行

2026年3月22日（日）21：00 〜 2026年4月6日（月）23：59

星街すいせい オフィシャルファンクラブ「星詠み」

https://hoshimachi-suisei-fc.jp/

月額コース：990円（税込）

年額Premiumコース：13,200円（税込）

月額コース：クレジットカード決済、各種キャリア決済、PayPay

年額Premiumコース：クレジットカード決済、コンビニ決済、銀行振込（Pay-easy）

■対応端末

スマートフォン・PC

■FCコンテンツ

Ticket／Goods／Radio／Q&A／Magazine／Black Hole／Digital Stamp／Birthday Mail／My Page など

https://hoshimachi-suisei-fc.jp/about/

HOSHIMACHI SUISEI ONLINE STORE

https://hoshimachi-suisei-fc.jp/onlinestore/

星街すいせいの公式グッズや、FC会員限定グッズを販売する公式オンラインショップ

■星街すいせい 8周年&2026生誕記念グッズ 商品一覧

・FC限定Tシャツ \7,500（税込）

・Tシャツ \6,500（税込）

・ステッカーセット \1,500（税込）

・アクリルパネルスタンド \3,000（税込）

・フルセットBOX \14,500（税込）

※FC限定商品以外はどなたでも購入可

■受注期間

2026年3月22日（日）21：00 〜 2026年4月15日（水）23：59

オフィシャルサイト：https://hoshimachi-suisei.jp/

YouTube Channel：https://www.youtube.com/@HoshimachiSuisei

X：https://x.com/suisei_hosimati

TikTok：https://www.tiktok.com/@suisei_hosimati_hololive

「Studio STELLAR」X：https://x.com/ST_STELLAR_info

「Studio STELLAR」Instagram：https://www.instagram.com/st_stellar_info