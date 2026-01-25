◆第１４９回香港ダービー・リステッド（３月２２日、シャティン競馬場・芝２０００メートル、良）

香港４歳３冠の最終戦が１４頭立てで行われ、３番人気のインビンシブルアイビス（セン４歳、香港・マーク・ニューナム厩舎、父ヘルベント）が最後の直線で力強く伸びて１馬身１／４馬身差をつけての完勝。ヒュー・ボウマン騎手は２０１６年ワーザー、１９年フローレに続く３勝目。勝ちタイムの１分５９秒４３は、２０２４年にマッシブソブリンがマークした１分５９秒８５を塗り替えるレースレコードとなった。

同馬は香港名「白鷺金剛」。香港４歳３冠１戦目の香港クラシックマイル（シャティン、芝１６００メートル）は６着で、２戦目の香港クラシックＣ（シャティン、芝１８００メートル）では２着。２０００メートルに距離を延長し、圧倒的な強さを示した。

逃げた２番人気のナンバーズ（カーチュン・リョン騎手）が２着。４番人気で香港クラシックＣ覇者のストーミーグローヴ（ハリー・ベントレー騎手）が３着に続いた。

香港ダービーは総賞金２６００万香港ドル（約５億２３５０万円）で、１着賞金は１４５６万香港ドル（約２億９３１６万円）となっている。

香港ジョッキークラブのホームページでニューナム調教師は、香港チャンピオンズデー（４月２６日、シャティン競馬場）のチャンピオンズマイル・Ｇ１（芝１６００メートル）への参戦を示唆。同レースには、香港マイル連覇などＧ１を６勝の香港馬ヴォイッジバブルがエントリー。日本調教馬は、昨年の最優秀マイラーのジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）、アブダビゴールドカップの覇者シュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）など１１頭が登録している。