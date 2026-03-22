ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「仕事の付き合いで婚活パーティ行っちゃダメ？」って夫の発言が理解… 「仕事の付き合いで婚活パーティ行っちゃダメ？」って夫の発言が理解不能！ 私と結婚してるのに何言ってるの!? 「仕事の付き合いで婚活パーティ行っちゃダメ？」って夫の発言が理解不能！ 私と結婚してるのに何言ってるの!? 2026年3月22日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ いや、怒りますって。逆に奥さんが婚活パーティーに参加していても怒らないのでしょうか…。最近帰りが遅かった理由は…そう！ 婚活パーティーに参加していたから!!取引先との飲み会というのは真っ赤な嘘。この日たまたまバレただけで、すっかりハマっているのです…。【まんが】夫が婚活していました(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫が婚活していました 社長も思わず「痛快！」不倫と不正が暴かれた夫…最後は会場で完全敗北【うちの夫は自称起業家！ Vol.72】 突撃訪問の翌日 態度が一変？戸惑うシンママが下した最後の決断【開示請求待ったなし Vol.33】