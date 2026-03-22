バルサがリーグ戦5連勝！　前半アラウホのヘディング弾で逃げ切り成功、ラージョを撃破

先制弾はキャプテンのパーフェクトヘッド💥



コーナーキックを #アラウホ が

完璧に合わせてゲットゴール‼️



持ち前の力強さを発揮し

バルセロナが一歩前に出る🦶



🏆 ラ・リーガ第29節

⚔️ バルセロナ v ラージョ・バジェカーノ

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