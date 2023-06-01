デビュー前の KEY TO LIT・中村嶺亜がananのソロ表紙に初登場！完璧にして儚げな、究極ビジュアルを披露

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KEY TO LIT の中村嶺亜が4月1日発売のanan2490号で初のソロ表紙を飾る。

■自身のアートと鍛え抜かれた肉体が競演するグラビアに注目

自身の29歳の誕生日と初のアート個展の開催も控えたKEY TO LIT の中村嶺亜が、唯一無二の表紙とグラビアでananに登場。今回のための描きおろしも含めた、自身のアート作品と撮影のために鍛え上げた腹筋とののコラボなど、様々な異例のスペシャルが詰まった仕上がりとなっている。

そしてロングインタビューでは、約17年に及ぶジュニアとしての思いを振り返りつつ、デビューへの意気込み、アイドルとして常に笑顔を絶やさず活動できた理由、個展に際し掲げたテーマ「反逆」「反乱」という言葉にこめた意味など、今の中村嶺亜を深掘りした内容はファン必読だ。

■特集は「カラダにいいもの大賞 2026・春！」

誌面では人気特集「カラダにいいもの大賞」を掲載。春編では花粉症対策グッズやマッサージ用品など編集部が実際に試して選んだ優秀アイテムをセレクト。他にも「虚弱体質」脱却のアイデアや耳疲労対策、お腹のツボ押しなど、季節の変わり目に揺らぎがちなカラダを整える情報が充実している。

さらにAぇ! group連載「Aぇ! 男たち」には佐野晶哉が、舞台『Ambers-アンバースｰ』の開幕までを追う短期連載「AmberS Universe」には松尾龍が登場する。

(C)マガジンハウス

■書籍情報

2026.04.01 ON SALE

『anan2490号』

■【動画】KEY TO LIT【Burn Down】Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL より

■関連リンク

『anan』公式サイト

https://magazineworld.jp/anan/