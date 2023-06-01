千鳥の大悟が、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴と間違われた若手芸人に大爆笑。「ミセスがカニ持つか！」とツッコミを入れる一幕があった。

【映像】ミセス大森と間違われた若手芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには菊地亜美が登場した。

昨年末に放送された同番組の人気企画「行列のできるブチギレ相談所！」にて、ダウ90000の蓮見翔が「お笑いが流行ってない」と発言し、お笑い界に激震が走った。そこでこの日は、本当にお笑いは流行っていないのかを検証する「緊急調査！ お笑いは本当に流行っていないのか？」が放送された。

まず番組では蓮見の知名度調査を行った。街ゆく人に声をかけ、蓮見の宣材写真を見せて、蓮見のことを知っている人が居れば、後ろのバスの中から本人が登場するという内容。蓮見の名前が出なければノーカウントとなる。ちなみに蓮見の宣材写真は、黒のジャケット姿で、両手でカニを持っているというシュールなものだ。この写真について大悟は「宣材でカニ持った問題も今度やろうか」とコメントした。

街角インタビューを1時間続けても、蓮見を知っている人は現れず……。蓮見のメンタルが削られ始めたときのことだった。洋服好きの19歳男性に声をかけ、蓮見の写真を見せたところ、「Mrs. GREEN APPLEの人？」と回答し、このVTRにスタジオメンバーは大笑い。大悟は「Mrs. GREEN APPLEがカニ持つか！ グリーンアップルを持つやろ」とツッコミを入れた。