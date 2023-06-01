オズワルドの伊藤俊介が、半年前に破局した蛙亭のイワクラと「入籍してると思ってた」と結婚願望があったことを告白するヒトコマがあった。

【映像】結婚願望があったことを告白する瞬間

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには高橋成美が登場した。

現在、日本人の未婚率は上昇中。4年後の2030年には男性の3人に1人が生涯未婚になると予測されるなど、結婚にとらわれないさまざまな生き方が存在している。そんな中、独身男性に対して、結婚がいかに素晴らしいか説きたいという3人が登場。恋に悩む独身芸人に厳しくも優しい恋愛アドバイスを送る「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」が放送された。アドバイザーとして野田ちゃん、や団のロングサイズ伊藤、ネルソンズの青山フォール勝ちが登場。

恋愛相談をしたい独身芸人は、半年前に蛙亭のイワクラとの破局を発表したオズワルドの伊藤俊介。伊藤が登場すると、ノブは「こんなに別れた後の話が、お互いにメディアに乗る2人は珍しいよね」とコメント。イワクラのコメントも度々ネットニュースになっており、伊藤は「直接言われるよりも、俺の悪口がLINEニュースで届くほうが嫌。ボロカス言われているので」と心境を明かした。

大悟から「結婚は考えていたんやろ？」と聞かれると、伊藤は「このぐらいの時期には入籍してるだろうなって思っていました」と告白。現在、結婚については「いつかは」という思いはあるものの相手もいないため、真剣には考えていないそうだ。

そんな伊藤が抱える恋愛の悩みは「今の生活では結婚は難しいとわかっているが、結婚を考えるとどこまで我を貫いていいかわからない」というもの。これを受けてロングサイズは「男と女は抱いていれば全部解決する」と回答。伊藤はイワクラに関して「抱いていませんでした。1年くらいは」と“レス”だったことを打ち明けた。