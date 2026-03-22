【ローマ＝倉茂由美子】イタリアで２２日、司法改革の憲法改正の是非を問う国民投票が始まった。

メローニ政権が「左派偏向」とみなす司法の組織改革を進める内容で、野党側は反発する。否決されれば、メローニ首相の求心力低下は必至だ。

投票は２３日までで、即日開票される。改正には、過半数の賛成が必要となる。

イタリアでは、ファシズムで司法の独立が失われた経験から、政府から独立した「最高司法評議会（ＣＳＭ）」が、裁判官と検察官の人事や懲戒などの権限を一括で持つ。裁判官が検察官に転身するといったキャリア変更も認められている。

このため、与党側は、裁判官と検察官の関係が近く、公平性や信頼性を欠いていると批判する。ＣＳＭ内で強い影響力を持つ左派が、捜査や司法判断を通じて右派政治家への攻撃や政策妨害を行っていると主張してきた。

改憲案にはＣＳＭを裁判官と検察官で分割し、キャリアの完全分離などを盛り込んでいる。改革は、多数の疑惑で捜査を受けたベルルスコーニ元首相の「悲願」だったこともあり、野党側は「政府の司法干渉につながり、司法は弱体化して政治家の犯罪が増える」と批判する。

世論調査では、賛否は拮抗（きっこう）する。メローニ氏は、ポッドキャストなどにも出演して賛成を呼びかけてきた。否決されても首相は辞任しないと明言するものの、来年に控える総選挙に向け、野党勢力が勢いづく可能性がある。