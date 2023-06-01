松山玲菜（C）KAZUYUKI EBISAWA（makiura office）／KODANSHA

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【モデルプレス＝2026/03/23】タレントの板野友美がプロデュースするアイドルグループ・RoLuANGELの松山玲菜が、3月23日発売の「ヤングマガジン」17号（講談社）の巻中グラビアに登場。ビキニ姿で美しいバストを披露している。

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◆松山玲菜「ヤンマガ」登場


応援するアイドルとして毎週未定期公演を開催しているRoLuANGELから、メンバーの松山が同誌初ソロ登場。19歳になり、ぐっと大人になった姿を届けている。

◆表紙は寺本莉緒


今号の表紙は女優の寺本莉緒。そのほか、巻末グラビアには「ミスマガジン2025」読者特別賞を受賞した冨永実里が登場する。（modelpress編集部）

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