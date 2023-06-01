“板野友美プロデュースアイドル”RoLuANGEL松山玲菜、美バスト開放「ヤンマガ」グラビア登場
【モデルプレス＝2026/03/23】タレントの板野友美がプロデュースするアイドルグループ・RoLuANGELの松山玲菜が、3月23日発売の「ヤングマガジン」17号（講談社）の巻中グラビアに登場。ビキニ姿で美しいバストを披露している。
【写真】元AKBプロデュースの19歳アイドル、美谷間くっきり
応援するアイドルとして毎週未定期公演を開催しているRoLuANGELから、メンバーの松山が同誌初ソロ登場。19歳になり、ぐっと大人になった姿を届けている。
今号の表紙は女優の寺本莉緒。そのほか、巻末グラビアには「ミスマガジン2025」読者特別賞を受賞した冨永実里が登場する。（modelpress編集部）
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【写真】元AKBプロデュースの19歳アイドル、美谷間くっきり
◆松山玲菜「ヤンマガ」登場
応援するアイドルとして毎週未定期公演を開催しているRoLuANGELから、メンバーの松山が同誌初ソロ登場。19歳になり、ぐっと大人になった姿を届けている。
◆表紙は寺本莉緒
今号の表紙は女優の寺本莉緒。そのほか、巻末グラビアには「ミスマガジン2025」読者特別賞を受賞した冨永実里が登場する。（modelpress編集部）
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